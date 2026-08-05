«Лучше быть вторым в «Реале», чем первым в любой другой команде»: Миятович – о Винисиусе в «Арсенале»

Предраг Миятович, бывший нападающий «Реала», призвал Винисиуса Жуниора не переходить в «Арсенал».

Мадридский клуб и бразильский вингер продолжают переговоры о будущем игрока.

По информации Cadena SER, в среду должна состояться встреча, на которой «Реал» попытается убедить Винисиуса остаться.

«Арсенал» внимательно следит за развитием ситуации.

«Лучше быть вторым в «Реале», даже если ты позади Мбаппе, чем первым в любой другой команде мира. Я говорю именно то, что может случиться с Винисиусом или с любым другим, кто уходит: ты уходишь расстроенным, злым, потому что тебя не ценят, и все эти истории, которые я слышал полторы тысячи раз», – сказал Миятович в эфире El Larguero.

«А потом, через 20 дней или через месяц, ты встречаешь этого же игрока в Лондоне, Париже или где угодно, и первое, что он говорит: «Боже мой, как я ошибся». И все из-за двух или трех миллионов евро. Это большие деньги, но с 20 миллионами ты живешь точно так же. А когда хочешь вернуться – обратного пути уже нет. Я сам через это проходил, и с Озилом случилось то же самое», – добавил бывший нападающий «Реала».