Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»

Стали известны ближайшие планы Винисиуса.

Нападающий «Реала» сегодня вечером вернется в Мадрид. Завтра он должен приступить к тренировкам.

Бразилец планирует обсудить свое будущее с главным тренером Жозе Моуринью, а затем встретиться с руководством клуба.

Ранее сообщалось, что Винисиус может перейти в «Арсенал». Лондонцы предложили за него 135 миллионов евро.