Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»

Стали известны ближайшие планы Винисиуса.
Нападающий «Реала» сегодня вечером вернется в Мадрид. Завтра он должен приступить к тренировкам.
Бразилец планирует обсудить свое будущее с главным тренером Жозе Моуринью, а затем встретиться с руководством клуба.
Ранее сообщалось, что Винисиус может перейти в «Арсенал». Лондонцы предложили за него 135 миллионов евро.
- Винисиус в прошлом сезоне забил 22 гола и сделал 14 ассистов в 53 матчах.
- Его рыночная стоимость – 140 миллионов евро.
- На ЧМ-2026 нападающий оформил 4+1 в 5 играх.
Источник: AS