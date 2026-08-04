«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока

«Реал» объявил о переходе в «Фулхэм» второго футболиста за день.

Вслед за Гонсало Гарсией клубу АПЛ продали атакующего полузащитника Сесара Паласиоса.

Сумма трансфера – 10 миллионов евро. У мадридцев осталось 30 процентов прав на 21-летнего воспитанника.

«Фулхэм» заключил с новичком контракт до 30 июня 2031 года.