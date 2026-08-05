«Реал» достиг устного соглашения о трансфере ивуарийца за 120+ миллионов

«Реал» достиг устной договоренности с «РБ Лейпциг» о сумме трансфера вингера Яна Диоманде.
Сделка ожидает только одобрения руководства «Мадрида», которое, вероятно, будет получено сегодня днем.
Вингер, прибывший на сборы немецкого клуба в Австрию, ждет официального оформления перехода.
Сообщалось, что общая сумма трансфера ивуарийца значительно превысит 120 миллионов евро и может составить до 135 миллионов с учетом бонусов.
- 19-летний Диоманде в прошлом сезоне провел за «РБ Лейпциг» 36 матчей, забил 13 голов, сделал 10 ассистов.
- Он должен подписать контракт с «Реалом» до 2031 года.
- Ранее Диоманде уже выступал в Испании за «Леганес».
Источник: страница Бена Джейкобса в соцсети X