«Реал» достиг устного соглашения о трансфере ивуарийца за 120+ миллионов

«Реал» достиг устной договоренности с «РБ Лейпциг» о сумме трансфера вингера Яна Диоманде.

Сделка ожидает только одобрения руководства «Мадрида», которое, вероятно, будет получено сегодня днем.

Вингер, прибывший на сборы немецкого клуба в Австрию, ждет официального оформления перехода.

Сообщалось, что общая сумма трансфера ивуарийца значительно превысит 120 миллионов евро и может составить до 135 миллионов с учетом бонусов.