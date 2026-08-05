Баринов – о возвращении в «Локомотив»: «Есть такие мысли»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов после матча FONBET Кубка России с «Локомотивом» (1:1, по пенальти 5:4) не исключил возвращения в прежний клуб в будущем.
– Рассматриваете ли в дальнейшем вариант с возвращением в «Локомотив»?
– Честно, есть такие мысли. Но сейчас я игрок ЦСКА и принадлежу только этому клубу.
– Но в будущем такое возможно?
– Возможно, но при определенных обстоятельствах.
- 29-летний Баринов перешел в январе 2026 года в ЦСКА из «Локомотива», где до этого провел всю карьеру.
- По ходу игры болельщики красно-зеленых оскорбляли футболиста.
Источник: «РБ Спорт»