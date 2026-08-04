Кубок России. «Родина» уничтожила «Рубин» – 5:0!

«Родина» неожиданно нанесла «Рубину» сокрушительное поражение в первом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Казанцы были разгромлены столичной командой со счетом 0:5.
Авторы забитых голов – Магомедхабиб Абдусаламов (дубль), Андрей Егорычев, Артур Гарибян и Артем Максименко.
Россия. Кубок. Группа A. 1 тур
Родина - Рубин - 5:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - М. Абдусаламов, 13; 2:0 - М. Абдусаламов, 51; 3:0 - А. Егорычев, 59; 4:0 - А. Гарибян, 78; 5:0 - А. Максименко, 85.
Источник: «Бомбардир»