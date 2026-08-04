Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура Пути команд РПЛ Кубка России, в котором сыграют «Локомотив» и ЦСКА. Игра состоится 4 августа, начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Джикия, Морозов, Сильянов, Вера, Щетинин, Коваленко, Батраков, Руденко, Раков.

Главный тренер: Михаил Галактионов

ЦСКА: Бориско, Гайич, Лукин, Абдулкадыров, Рейс, Баринов, Кисляк, Фиров, Алвес, Глебов, Мусаев.

Главный тренер: Дмитрий Игдисамов

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!