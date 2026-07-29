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СКА Басты прошел профессионалов на старте Кубка России

Сегодня, 22:17
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«СКА-Ростов», принадлежащий рэперу Басте, прошел пензенский «Зенит» в первом раунде Пути регионов FONBET Кубка России – основное время завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти медиаклуб оказался точнее (6:5).

Матч состоялся 29 июля на московском стадионе «Космос». Нападающий Константин Корж открыл счет уже на 12-й минуте и вывел «СКА-Ростов» вперед. Перед самым перерывом пензенцы восстановили равенство: защитник медиаклуба Иван Лапшов отправил мяч в собственные ворота.

Во втором тайме полузащитник Роман Симонов на 62-й минуте снова сделал счет в пользу команды Басты. Но на третьей добавленной минуте защитник гостей Глеб Гейкин перевел игру в серию 11-метровых, где точнее оказались хозяева.

В составе «СКА-Ростов» на поле выходил экс-защитник ЦСКА и сборной России Кирилл Набабкин. Он реализовал свой удар в послематчевой серии пенальти.

  • Теперь медиаклуб продолжит выступление в следующем раунде Пути регионов.
  • Действующим победителем Кубка России выступает московский «Спартак», который в Суперфинале прошлого розыгрыша обыграл «Краснодар» по пенальти (4:3, основное время – 1:1).
  • Клубы РПЛ начнут кубковый путь на следующей неделе.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Зенит СКА
Комментарии (1)
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ZAITZEFF2011
1785352944
Нашептал баста матюками. Уже и тут реклама дегенератов.
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