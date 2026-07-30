Манчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»

Роберто Манчини прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной Италии.

«Три года назад между мной и Гравиной (экс-президентом Итальянской федерации футбола) возникла проблема с взаимопониманием. Мне очень жаль.

Футболка национальной сборной всегда была важна, это похоже на то, когда ты влюблен и теряешь любимую женщину. Теперь, благодаря Малаго (новому президенту федерации), судьба позволяет мне это исправить.

Мое первое столкновение с болельщиками? Я постараюсь сделать так, чтобы команда играла настолько хорошо, чтобы болельщики меня простили», – сказал Манчини.