Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Манчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»

Манчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»

30 июля, 00:50
3

Роберто Манчини прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной Италии.

«Три года назад между мной и Гравиной (экс-президентом Итальянской федерации футбола) возникла проблема с взаимопониманием. Мне очень жаль.

Футболка национальной сборной всегда была важна, это похоже на то, когда ты влюблен и теряешь любимую женщину. Теперь, благодаря Малаго (новому президенту федерации), судьба позволяет мне это исправить.

Мое первое столкновение с болельщиками? Я постараюсь сделать так, чтобы команда играла настолько хорошо, чтобы болельщики меня простили», – сказал Манчини.

  • Манчини уже возглавлял сборную Италии с мая 2018-го по август 2023 года и выиграл с ней чемпионат Европы-2020.
  • Последним местом работы 61-летнего специалиста был катарский «Аль-Садд», который он покинул в июне 2026 года.
  • С июня 2017-го по май 2018 года Манчини возглавлял «Зенит».

Еще по теме:
Дзюба назвал самого необычного тренера «Зенита»: «Половину игроков не знал» 10
Корнеев – о Манчини: «Футбольный делец опять всплыл, с ним Италия не выйдет на ЧМ» 4
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
Источник: сайт Альфредо Педуллы
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Манчини Роберто
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Evgenijgerasimov607@gmail
1785383588
Давай Роберто докажи Мостовому,что ты тоже играл в футбол и в отличии от Мостового достиг успехов на тренерском мостике...
Ответить
lek!
1785395177
Не видать Италии выхода на ЧЕ с Манчини .
Ответить
zigbert
1785429358
Удачи тебе Роберто. Может быть на этот раз сборная Италии добьется высоких вершин.
Ответить
Главные новости
УЕФА может выйти из ФИФА
00:41
Евсеев самоиронично прокомментировал лидерство «Динамо Мх» в РПЛ
00:21
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Динамо»
Вчера, 23:45
Реакция Шварца на поражение «Динамо» от «Балтики»
Вчера, 23:39
2
«Ростов» объявил об уходе руководителя, проработавшего 9 лет
Вчера, 23:19
1
РПЛ. «Динамо» уступило «Балтике» (1:2)
Вчера, 22:43
29
Назван клуб РПЛ, у которого закончились деньги
Вчера, 22:11
9
Фото«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
Вчера, 21:57
4
Интервью Евсеева после волевой победы «Динамо Мх» над «Локомотивом»
Вчера, 21:17
4
РПЛ. «Локомотив» вел в счете, но проиграл «Динамо Мх» Евсеева (1:2)
Вчера, 20:29
42
Все новости
Все новости
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
Вчера, 10:38
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Доннарумма сделал заявление после невыхода сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
6
Реакция Буффона на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
ФотоГрязный поступок Доннаруммы в матче с Боснией
1 апреля
4
ВидеоБоснийцы шумно отпраздновали выход на ЧМ-2026
1 апреля
Гаттузо сделал заявление после невыхода сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
6
⚡️ Отбор ЧМ-2026. Италия в третий раз подряд не вышла на чемпионат мира, уступив Боснии и Герцеговине
1 апреля
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+