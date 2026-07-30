Манчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»

Роберто Манчини прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной Италии.
«Три года назад между мной и Гравиной (экс-президентом Итальянской федерации футбола) возникла проблема с взаимопониманием. Мне очень жаль.
Футболка национальной сборной всегда была важна, это похоже на то, когда ты влюблен и теряешь любимую женщину. Теперь, благодаря Малаго (новому президенту федерации), судьба позволяет мне это исправить.
Мое первое столкновение с болельщиками? Я постараюсь сделать так, чтобы команда играла настолько хорошо, чтобы болельщики меня простили», – сказал Манчини.
- Манчини уже возглавлял сборную Италии с мая 2018-го по август 2023 года и выиграл с ней чемпионат Европы-2020.
- Последним местом работы 61-летнего специалиста был катарский «Аль-Садд», который он покинул в июне 2026 года.
- С июня 2017-го по май 2018 года Манчини возглавлял «Зенит».
Источник: сайт Альфредо Педуллы