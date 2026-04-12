Луческу скрывал смертельный диагноз

12 апреля, 13:11

Бывшему главному тренеру сборной Румынии Мирче Луческу советовали завершить карьеру незадолго до решающих стыковых матчей отбора ЧМ-2026.

В этом году 80-летнему специалисту диагностировали лейкоз. Об этом сообщил его близкий друг Овидиу Иоаницоая, занимающий пост руководителя Gazeta Sporturilor.

«2-2,5 месяца назад у него не было абсолютно никаких проблем. Затем появился лейкоз, который всe осложнил. По сути, именно он и стал причиной происходящего.

Мы старались скрыть диагноз, говорили, что это личное, но именно лейкоз вызвал и ускорил смерть.

Я разговаривал с ним за неделю-две до матча в Стамбуле, потому что врачи не говорили ему правду, и я выступил посредником.

Я сказал: «Мирча, ситуация серьeзная – так говорят врачи». А он ответил: «Я ничего не могу сделать. Так начал – если придeтся, так и закончу». Это был риск, осознанно принятый им», – рассказал Иоаницоая.

  • Тренер скончался 7 апреля после перенесенного острого инфаркта миокарда.
  • В сезоне-2016/17 Луческу работал в «Зените».
  • До этого он 12 лет возглавлял «Шахтер», с которым выиграл 22 трофея.
  • Луческу также тренировал «Интер», «Галатасарай», «Бешикташ», «Динамо Киев», сборные Турции и Румынии.
  • Последним матчем в его жизни стала игра с Турция – Румыния (1:0) в стыках отборочного турнира ЧМ-2026. Она прошла 26 марта.

Источник: Golazo.ro
Румыния. Лига I Отборочные матчи к ЧМ. Европа Румыния Луческу Мирча
Все новости
