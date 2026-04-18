Кержаков раскрыл, что Луческу бесило в РПЛ: «Он не понимал, как такое вообще возможно»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, как экс-тренера команды Мирчу Луческу раздражал гостевой матч с «Ахматом».
«Я помню, что Мирча Луческу очень раздражался, когда в Грозном начинали заводить болельщиков в микрофон прямо во время матча.
И вот это его прямо очень сильно раздражало и бесило. Он не понимал, как такое вообще возможно», – заявил Кержаков.
- Тренер скончался 7 апреля после перенесенного острого инфаркта миокарда.
- В сезоне-2016/17 Луческу работал в «Зените».
- До этого он 12 лет возглавлял «Шахтер», с которым выиграл 22 трофея.
- Луческу также тренировал «Интер», «Галатасарай», «Бешикташ», «Динамо Киев», сборные Турции и Румынии.
- Последним матчем в его жизни стала игра с Турция – Румыния (1:0) в стыках отборочного турнира ЧМ-2026. Она прошла 26 марта.
Источник: Sport24