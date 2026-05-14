Агент раскрыл сумму выкупа Батракова

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о возможном трансфере игрока в «ПСЖ».
– Вы вообще представляете Батракова в «ПСЖ»?
– Конечно, представляю. Вместо кого – время покажет. То, что Алексей совершенно спокойно сможет играть на этом уровне, у меня сомнений нет. Но для того, чтобы понять, надо увидеть его в этой команде.
– Валерий Филатов говорил, что нормальная сумма за Батракова чуть больше 20 миллионов.
– 20 миллионов евро – его опция выкупа.
– Это не слишком мало для такого звездного игрока?
– Если это слишком мало, то это хорошо для Алексея.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 35 матчей, забил 17 голов, сделал 12 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
- Срок контракта хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»