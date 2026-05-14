Губерниев оценил вероятность чемпионства «Зенита»

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал комментарий перед заключительным туром сезона РПЛ. Он верит в чемпионство «Зенита».

– Видится ли расклад, при котором «Зенит» теряет золото?

– Очень простой. Если «Ростов» и «Краснодар» выигрывают. Вот и все.

– Но верите ли в это?

– Мы же не в лотерею играем. Это спорт, в спорте бывает разное. Я думаю, что на 90% «Зенит» – чемпион. Но остается 10% на чудо – «Ростов» возьмет и выиграет, и «Краснодар» выиграет в последнем матче. И чемпионом тогда будет «Краснодар». Я в этот расклад не очень верю; тем не менее шансы есть.