Губерниев оценил вероятность чемпионства «Зенита»

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал комментарий перед заключительным туром сезона РПЛ. Он верит в чемпионство «Зенита».
– Видится ли расклад, при котором «Зенит» теряет золото?
– Очень простой. Если «Ростов» и «Краснодар» выигрывают. Вот и все.
– Но верите ли в это?
– Мы же не в лотерею играем. Это спорт, в спорте бывает разное. Я думаю, что на 90% «Зенит» – чемпион. Но остается 10% на чудо – «Ростов» возьмет и выиграет, и «Краснодар» выиграет в последнем матче. И чемпионом тогда будет «Краснодар». Я в этот расклад не очень верю; тем не менее шансы есть.
- В РПЛ за тур до финиша лидирует «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
- На два очка от «Зенита» отстает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
- В зоне вылета РПЛ идут «Пари НН» и «Сочи». Последние досрочно вылетели из РПЛ.
