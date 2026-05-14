Семак раскрыл детали разговора с Дураном перед его отъездом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об отъезде Джона Дурана.

Сегодня стало известно, что 22-летний колумбиец покинул расположение петербургского клуба в связи с личными обстоятельствами.

«Он подошел к нам на этой неделе, попросил отпустить его по личным обстоятельствам. Мы пошли ему навстречу и отпустили», – сказал Семак.