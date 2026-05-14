Семак раскрыл детали разговора с Дураном перед его отъездом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об отъезде Джона Дурана.
Сегодня стало известно, что 22-летний колумбиец покинул расположение петербургского клуба в связи с личными обстоятельствами.
«Он подошел к нам на этой неделе, попросил отпустить его по личным обстоятельствам. Мы пошли ему навстречу и отпустили», – сказал Семак.
- Дурана арендовали у «Аль-Насра» в феврале.
- В составе сине-бело-голубых форвард забил 2 гола в 9 играх – оба с пенальти.
- «Зениту» осталось провести один матч в этом сезоне – на выезде против «Ростова». Если 17 мая петербуржцы не проиграют, то станут чемпионами.
