«Второй тайм – катастрофа»: Карпин прокомментировал разгром Буркина-Фасо

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от товарищеского матча с Буркина-Фасо (3:0).

Весь второй тайм Россия провела в большинстве.

Следующий соперник – Тринидад и Тобаго (9 июня).

Россия с 2022 года отстранена от международного футбола.

– Первый тайм понравился, в обороне все понравилось. Были проиграны единоборства, не давали выходить, на Конате в основном сбрасывали. Глобально все понравилось кроме того, о чем говорили перед игрой. Было мало или совсем мало открываний за спину. Остроты не так много было, сколько хотелось бы.

– Оправдал ли себя Глушенков на позиции центрфорварда?

– Конечно. Счет 2:0, плюс удаление, он не забил, хотя моменты у него были. Лечи лучше находиться на передовой. Его сильные качества – скорость открывания за спину. Справа это работает. Круговому больше нравится на фланге мяч получать, Бевеев может в середину уходить. Слева работал чуть‑чуть по‑другому, все зависит от игроков.

Катастрофа – второй тайм. Что было не так? Все. Ничего не получалось, вообще ничего. Надо было проводить не шесть замен, а 11.