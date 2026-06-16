Александр Тихонов: «Россия проиграла бы Японии минимум в 5 мячей»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил сборную России по футболу в сравнении с Японией.

Япония сыграла с Нидерландами вничью 2:2 на старте ЧМ-2026.

«Я смотрел матч Нидерланды – Япония. Болел за японцев. У нидерландцев тренер Куман, правильно? Вот видите, как Тихонов все знает.

Японцы на полголовы ниже ростом, но как они сыграли, молодцы! При том такие маленькие! Это просто бомба, фантастика.

Я даже не представляю, как наши сыграли бы с японцами. Думаю, проиграли бы минимум в пять мячей. Я вообще не смотрю российский футбол, как и белорусский», – сказал Тихонов.