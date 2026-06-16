Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Александр Тихонов: «Россия проиграла бы Японии минимум в 5 мячей»

Александр Тихонов: «Россия проиграла бы Японии минимум в 5 мячей»

16 июня, 12:38
36

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил сборную России по футболу в сравнении с Японией.

Япония сыграла с Нидерландами вничью 2:2 на старте ЧМ-2026.

«Я смотрел матч Нидерланды – Япония. Болел за японцев. У нидерландцев тренер Куман, правильно? Вот видите, как Тихонов все знает.

Японцы на полголовы ниже ростом, но как они сыграли, молодцы! При том такие маленькие! Это просто бомба, фантастика.

Я даже не представляю, как наши сыграли бы с японцами. Думаю, проиграли бы минимум в пять мячей. Я вообще не смотрю российский футбол, как и белорусский», – сказал Тихонов.

  • Япония перед ЧМ-2026 занимала в рейтине ФИФА 18-е место, Россия – 35-е.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

Еще по теме:
Российский болельщик попросил Инфантино расписаться на флаге России – президент ФИФА отреагировал 11
Бубнов – о сборной России на ЧМ-2026: «Даже Гаити бы не обыграли» 7
Павлюченко сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026 1
Источник: Metaratings.ru
Чемпионат мира Товарищеские матчи. Сборные Япония Нидерланды Россия
Комментарии (36)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1781604620
Думаю, мы бы продули в 1-2, явно не в 5.
Ответить
Цугундeр
1781605525
Четырёхкратного (в эстафете) олимпионика до сих пор отдача от приклада мучает. Ко лбу прикладывал приклад...)
Ответить
evgevg13
1781606357
Я вообще не смотрю российский футбол, как и белорусский», – сказал Тихонов.- нехилая популяризация отечественного спорта.
Ответить
Иван Петров 1986
1781606714
Не смотришь, а почему так уверен?
Ответить
...уефан
1781607041
...оно, конечно, может и так, или почти так, только зачем так!?...
Ответить
NewLife
1781607797
Если в биатлоне, то могли бы и больше промахнуться. А в футболе гений пуделя/писарева не подвел бы🤣
Ответить
алдан2014
1781607981
Ох уж эти лыжники,то губа,то ещё один
Ответить
Гавроша Восьмой
1781619235
Комментарий удален пользователем
Ответить
СильныйМозг
1781625101
Молодцы японцы, отсосут не наклоняясь.
Ответить
Гавроша Восьмой
1781644304
Комментарий удален пользователем
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
52
В махачкалинском «Динамо» высказались о возможном подписании Кокорина
19:55
Ведущий «Матч ТВ» извинился за свои слова про женщин
19:31
6
ВидеоРоссийский болельщик попросил Инфантино расписаться на флаге России – президент ФИФА отреагировал
19:20
11
Реакция Губерниева на скандальные слова ведущего «Матч ТВ» про женщин
18:53
7
«Вопросы решаются наверху»: агент Тюкавина подтвердил возможный переход форварда в «Зенит»
18:38
4
«Спартак» принял окончательное решение по 39-летнему Довбне
18:24
6
ФотоВыступавший 16 лет за «Ростов» Байрамян подписал контракт с новым клубом
18:19
2
Смородская разнесла ведущего «Матч ТВ» за слова о женщинах
17:53
16
Талалаев назвал сумму, которую заплатил за штрафы в сезоне: «Это серьезно»
17:29
3
Все новости
Все новости
Колыванов выявил топ-сборную ЧМ-2026, которая играет отвратительно
20:26
На ЧМ-2026 перепутали Узбекистан с Казахстаном
20:18
Смородская разнесла ведущего «Матч ТВ» за слова о женщинах
17:53
16
Нигматуллин оценил игру Возиньи на ЧМ-2026 – на 40-летнего вратаря Кабо-Верде подписались 14 миллионов людей
17:40
2
Президент Аргентины отреагировал на новость о смерти отца Месси во время ЧМ-2026
16:57
6
Ведущий «Матч ТВ» критически высказался о женщинах-судьях
16:37
12
Губерниев определил, кто лучше – Марадона или Месси
15:33
3
Сестра Роналду лайкнула пост с критикой Бруну Фернандеша
15:30
7
Назван самый красивый игрок ЧМ-2026
15:00
13
Названы сроки восстановления игрока, получившего переломы в матче ЧМ-2026
13:44
1
40-летний вратарь Кабо-Верде может рассмотреть вариант с клубом из России
12:51
5
ВидеоВедущая, заявившая о смерти отца Месси, расплакалась и публично извинилась за фейк
11:42
3
Бывший тренер Роналду в «Аль-Насре» может возглавить сборную Португалии
11:05
Коэффициенты букмекеров на матч: Германия – Кот-д'Ивуар 20 июня 2026 года
10:34
Коэффициенты букмекеров на матч: Нидерланды – Швеция 20 июня 2026 года
10:33
Аленичев объяснил, почему Месси индивидуально сильнее Роналду
10:23
2
Тренер Канады оценил разгром Катара со счетом 6:0
10:10
Агент Барбоза: «Мартинес боится заменой нанести Роналду психологическую травму»
09:48
3
Где смотреть матч Германия – Кот-д'Ивуар: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:35
Где смотреть матч Нидерланды – Швеция: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:30
Где смотреть матч Турция – Парагвай: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:28
Игрок сборной Канады догнал Месси в споре бомбардиров ЧМ-2026
09:27
1
Где смотреть матч Бразилия – Гаити: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:25
Где смотреть матч Шотландия – Марокко: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:23
Аленичев назвал Роналду «якорем»: «Его игра начинает раздражать»
09:15
Коэффициенты букмекеров на матч: Турция – Парагвай 20 июня 2026 года
09:10
Коэффициенты букмекеров на матч: Бразилия – Гаити 20 июня 2026 года
09:08
Коэффициенты букмекеров на матч: Шотландия – Марокко 20 июня 2026 года
09:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 