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  • Новая информация о возможном интересе «Спартака» и «Зенита» к Головину

Новая информация о возможном интересе «Спартака» и «Зенита» к Головину

Сегодня, 12:58
6

Полузащитника «Монако» Александра Головина не предлагали «Спартаку».

Клуб также не предпринимал никаких действий в отношении хавбека. Игрок ранее говорил, что допускает переход в любую российскую команду, кроме «Спартака».

В «Зените» не скрывают интереса к Головину и периодически запрашивают информацию о ситуации с переходом. Но, как написал источник, для возможного трансфера в клуб из Санкт-Петербурга хавбека «нужно завалить деньгами».

Сообщается, что этим летом зарплата Головина в «Монако» выросла до 3,8 миллиона евро за сезон чистыми.

Также интерес к игроку есть в Саудовской Аравии.

  • 30-летний Головин в минувшем сезоне провел за «Монако» 35 матчей, забил 5 голов, сделал 6 ассистов.
  • Он выступает за команду с лета 2018 года. Срок его контракта с монегасками рассчитан до середины 2029-го.
  • Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 18 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Монако Спартак Зенит Головин Александр
Комментарии (6)
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рылы
1783938994
головин ещё несколько лет назад истошно орал, что никогда к дезеувам не перейдёт! так что тарасятник автоматически исключается из списков)
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NewLife
1783940508
"возможном интересе «Спартака»" Головин нах не нужен. Только слово "Спартак" в заголовке для кликбейта. Отыгранный материал, пусть идет к радужным 🙃
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Desma
1783940554
Очередные бредовые Ванькины сны вынесены на всеобщее обсуждение.....😂
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R_a_i_n
1783948463
Завалить деньгами это к заднеприводным.
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vvv123
1783959577
Нахр нужен этот старикашка Зениту?
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