Новая информация о возможном интересе «Спартака» и «Зенита» к Головину

Полузащитника «Монако» Александра Головина не предлагали «Спартаку».
Клуб также не предпринимал никаких действий в отношении хавбека. Игрок ранее говорил, что допускает переход в любую российскую команду, кроме «Спартака».
В «Зените» не скрывают интереса к Головину и периодически запрашивают информацию о ситуации с переходом. Но, как написал источник, для возможного трансфера в клуб из Санкт-Петербурга хавбека «нужно завалить деньгами».
Сообщается, что этим летом зарплата Головина в «Монако» выросла до 3,8 миллиона евро за сезон чистыми.
Также интерес к игроку есть в Саудовской Аравии.
- 30-летний Головин в минувшем сезоне провел за «Монако» 35 матчей, забил 5 голов, сделал 6 ассистов.
- Он выступает за команду с лета 2018 года. Срок его контракта с монегасками рассчитан до середины 2029-го.
- Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 18 миллионов евро.