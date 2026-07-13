Новая информация о возможном интересе «Спартака» и «Зенита» к Головину

Полузащитника «Монако» Александра Головина не предлагали «Спартаку».

Клуб также не предпринимал никаких действий в отношении хавбека. Игрок ранее говорил, что допускает переход в любую российскую команду, кроме «Спартака».

В «Зените» не скрывают интереса к Головину и периодически запрашивают информацию о ситуации с переходом. Но, как написал источник, для возможного трансфера в клуб из Санкт-Петербурга хавбека «нужно завалить деньгами».

Сообщается, что этим летом зарплата Головина в «Монако» выросла до 3,8 миллиона евро за сезон чистыми.

Также интерес к игроку есть в Саудовской Аравии.