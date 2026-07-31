Канчельскис дал совет Головину по поводу перехода в «Зенит»

Андрей Канчельскис высказался о возможном трансфере Александра Головина из «Монако» в «Зенит».

По его мнению, полузащитнику лучше продолжить выступать за монегасков.

«Всe зависит от самого Александра, ему уже за 30. Если он хочет вернуться – почему бы и нет?

Но я не вижу смысла уходить из «Монако» в «Зенит». Там он играет в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, а «Зенит» не играет в еврокубках.

Кто сильнее – сейчас никто не скажет, пусть сыграют между собой, но перспектив у «Монако» больше.

Да и княжество Монако получше и поинтереснее Петербурга, если быть честными», – заявил Канчельскис.