- 22 сентября 2021
- 19:55 Кубок России. «Динамо» и «Арсенал» забили по шесть голов соперникам из ФНЛ-2 4
- 18 сентября 2021
- 23:10 Назначены судьи на матчи Кубка России с участием клубов РПЛ 3
- 15 мая 2021
- 22:14 ФНЛ. «Оренбург» победил «Динамо» Бр, «Спартак-2» и «Чертаново» забили на двоих семь голов и другие результаты
- 18:44 Определились все команды, вылетевшие из ФНЛ 10
- 8 мая 2021
- 22:05 ФНЛ. «Алания» сыграла вничью с «Велесом», «Нефтехимик» Новикова победил «СКА-Хабаровск» и другие результаты
- 2 мая 2021
- 11:21 ФНЛ. «Динамо» Бр в большинстве проиграло «СКА-Хабаровску»
- 28 апреля 2021
- 23:42 ФНЛ. «Крылья Советов» разгромили «Торпедо», «Нижний Новгород» проиграл «Енисею» и другие результаты 1
- 24 апреля 2021
- 23:41 ФНЛ. «Нижний Новгород» проиграл «Оренбургу», «Алания» и «Торпедо» победили и другие результаты 1
- 17 апреля 2021
- 22:22 ФНЛ. Лидеры победили, «Краснодар-2» уступил «Динамо» и другие результаты 1
- 7 апреля 2021
- 21:58 ФНЛ. «Торпедо» победило «Динамо» Бр, «Томь» и «Краснодар-2» обменялись голами и другие результаты
- 3 апреля 2021
- 21:54 ФНЛ. «Спартак-2» победил в Песчанокопском, «Торпедо» обыграло «Иртыш» и другие результаты 1
- 10 марта 2021
- 20:24 ФНЛ. «Оренбург» разгромил «Торпедо», «Нижний Новгород» проиграл «Факелу» и другие результаты 9
- 7 марта 2021
- 01:28 ФНЛ. «Крылья Советов» разгромили «Чертаново», «Спартак-2» проиграл «Балтике» и другие результаты 1
- 28 февраля 2021
- 01:28 ФНЛ. «Крылья Советов» в гостях победили «Нижний Новгород», «Спартак-2» с Рошей сыграл вничью с «Динамо» Бр и другие результаты 2
- 19 января 2021
- 13:25 «Динамо» Бр уволило тренера Горбачева. Он допустил к матчу игроков с коронавирусом
- 15 января 2021
- 19:11 Тренера и начальника брянского «Динамо» дисквалифицировали на год и пожизненно. Они допустили к матчу игроков с коронавирусом
- 6 декабря 2020
- 01:42 ФНЛ. «Томь» уступила «Нефтехимику», «Торпедо» в дерби проиграл «Велесу» и другие результаты 1
- 2 декабря 2020
- 14:08 Глава профсоюза футболистов – об угрозах игроку брянского «Динамо»: «Подключились правоохранительные органы»
- 25 ноября 2020
- 23:45 ФНЛ. «Крылья Советов» обыграли «Чайку», «Томь» Кержакова уступила в Омске и другие результаты
- 24 ноября 2020
- 19:29 «Друг Корнеева сказал: «У тебя здесь семья, ты подумай». Игрок брянского «Динамо» – об угрозах 4
- 18:18 Игроку брянского «Динамо» на тренировке угрожали расправой 2
- 21 ноября 2020
- 23:40 ФНЛ. «Томь» Кержакова победила в гостях «Спартак-2», «Торпедо» – «Акрон» и другие результаты 1
- 11 ноября 2020
- 23:55 ФНЛ. «Томь» Кержакова победила «Енисей», «Спартак-2» – «Шинник» и другие результаты
- 9 ноября 2020
- 18:26 Матчи ФНЛ пройдут без зрителей в семи городах
- 8 ноября 2020
- 01:45 ФНЛ. «Спартак-2» крупно проиграл «Нижнему Новгороду», «Томь» Кержакова уступила дома «Оренбургу» и другие результаты
- 1 ноября 2020
- 19:50 ФНЛ. «Спартак-2» вдевятером сыграл вничью в Воронеже, «Краснодар» крупно уступил «Алании» Гогниева и другие результаты
- 28 октября 2020
- 21:16 ФНЛ. «Крылья Советов» разгромили «Шинник» и вышли на первое место, «Торпедо» Игнашевича добился победы в Иваново и другие результаты
- 25 октября 2020
- 01:18 ФНЛ. «Спартак-2» проиграл «Волгарю», «Оренбург» – «Енисею» и другие результаты
- 21 октября 2020
- 18:10 Кубок России. «Тамбов» переиграл брянское «Динамо», обеспечив место в плей-офф