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Вторая Лига А «Золото»
Команды
Динамо Бр
Состав
€ 2 млн
Динамо Бр - состав команды
Брянск
Вторая Лига А «Золото»
Стадион:
Динамо
Сайт:
http://www.fkdb.ru/
Тренер:
Андрей Канчельскис
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Акмурзин Тимур
Вра
28
€ 0.15 млн
13
Ермаков Артем
Вра
20
€ 0.025 млн
0
Гришаев Александр
Вра
-
4
Осокин Денис
Защ
23
€ 0.175 млн
8
Тетерлев Егор
Защ
22
€ 0.15 млн
10
Дрогунов Владислав
Защ
30
€ 0.15 млн
3
Маньков Никита
Защ
26
€ 0.15 млн
21
Рапаков Иван
Защ
27
€ 0.15 млн
23
Маклаков Иван
Защ
28
€ 0.125 млн
86
Головачев Ричард
Защ
21
€ 0.1 млн
22
Сурмий Роман
Защ
21
€ 0.1 млн
32
Терехов Сергей
Защ
36
€ 0.1 млн
33
Самсоненко Роман
Защ
-
6
Алешин Николай
Защ
-
20
Пикатов Дмитрий
Пол
29
€ 0.15 млн
12
Медведев Артем
Пол
23
€ 0.125 млн
6
Алехин Николай
Пол
23
€ 0.125 млн
15
Новиков Александр
Пол
41
€ 0.1 млн
9
Соловьев Иван
Пол
33
€ 0.1 млн
25
Топинка Станислав
Пол
20
€ 0.05 млн
18
Шалаев Олег
Пол
34
€ 0.05 млн
25
Медведев Арсений
Пол
21
€ 0.025 млн
28
Карпекин Артем
Пол
20
-
15
Алим Лев
Нап
21
€ 0.125 млн
7
Шленкин Александр
Нап
25
€ 0.125 млн
17
Волович Кирилл
Нап
21
€ 0.05 млн
99
Халилов Максим
Нап
21
€ 0.05 млн
9
Цыбров Богдан
Нап
20
-
14
Ковзиков Максим
Нап
19
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 3, защитников: 11, полузащитников: 9, нападающих: 6
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