Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Вторая Лига А «Золото»
Команды
Динамо Бр
Новости
€ 2 млн
Динамо Бр - новости команды
Брянск
Вторая Лига А «Золото»
Стадион:
Динамо
Сайт:
http://www.fkdb.ru/
Тренер:
Андрей Канчельскис
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
7 сентября
2
Канчельскис высказался о шансах Хвичи выиграть «Золотой мяч»
3 сентября
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
2 сентября
7
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
2 сентября
1
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
2 сентября
7
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
2 сентября
6
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
10
Канчельскис прокомментировал перспективы Батракова в «Галатасарае»
25 августа
1
Канчельскис вынес вердикт «Спартаку»
21 августа
25
Канчельскис прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
21 августа
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
17 августа
2
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
15 августа
1
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
12 августа
1
Трансляция
«Красное Знамя» – «Динамо Брянск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Красное Знамя» – «Динамо Брянск»: кто победит в матче 2 раунда FONBET Кубка России 2026
11 августа
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» проиграл дома «Родине»
10 августа
1
Канчельскис дал совет Батракову, как быть с предложением от «Галатасарая»
6 августа
5
Канчельскис дал совет Головину по поводу перехода в «Зенит»
31 июля
2
Фото
36-летний экс-игрок сборной России вернулся в родной клуб во Второй лиге
31 июля
Канчельскис перечислил 6 клубов, которые будут бороться за победу в РПЛ
25 июля
4
Канчельскис жестко прошелся по Инфантино: «Где взяли этого фантомаса?»
22 июля
5
Фото
«Локомотив» отправил нападающего в клуб Второй лиги
22 июля
Канчельскис – об Инфантино: «Зачем он нужен в футболе с такими поступками?»
18 июля
4
Канчельскис прокомментировал поражение Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
16 июля
1
Канчельскис – о сборной Англии: «Не ждите красивого футбола»
14 июля
2
Канчельскис отреагировал на информацию, что ФИФА помогает Аргентине на ЧМ-2026
12 июля
Канчельскис объяснил, почему Аргентина победила Египет, уступая 0:2 до 79-й минуты
8 июля
Канчельскис: «Моя фамилия есть в гимне «Манчестер Юнайтед», а Роналду – нет»
8 июля
8
Канчельскис раскритиковал Инфантино: «Повел себя не как мужик»
7 июля
2
1
2
3
4
5
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
4
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+