Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис сообщил, что отправится на стажировку в «Фиорентине» в ноябре.
«В «Фиорентине» ждут меня в ноябре на стажировку. Придется в ноябре ехать, привозить презенты из Брянска. Пока только начинаем диалог с «Фиорентиной» о том, что будет происходить на стажировке. Думаю, все будет нормально.
Хочется посмотреть, как руководят клубом, в каком направлении он движется. Хочется посмотреть игровой процесс, ведь в Италии все лучшее взяли от Советского Союза. Капелло и Липпи приезжали на стажировки к нам», – сказал Канчельскис.
- Ранее Канчельскис рассказал, что пропустит 100-летний юбилей «Фиорентины» в конце августа из-за матча брянской команды.
- Он играл за итальянский клуб в 1997–1998 годах.
- Последний матч во Второй лиге в этом году у брянского «Динамо» запланирован на 15 ноября.
Источник: Sport24