Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис сообщил, что отправится на стажировку в «Фиорентине» в ноябре.

«В «Фиорентине» ждут меня в ноябре на стажировку. Придется в ноябре ехать, привозить презенты из Брянска. Пока только начинаем диалог с «Фиорентиной» о том, что будет происходить на стажировке. Думаю, все будет нормально.

Хочется посмотреть, как руководят клубом, в каком направлении он движется. Хочется посмотреть игровой процесс, ведь в Италии все лучшее взяли от Советского Союза. Капелло и Липпи приезжали на стажировки к нам», – сказал Канчельскис.