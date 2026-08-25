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  • Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»

Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»

25 августа, 13:54
10

Главный тренер «Динамо Брянск» Андрей Канчельскис не сможет поехать на столетие «Фиорентины». У него будет матч во втором дивизионе против «Волгаря».

«Моя поездка в Италию на день рождения «Фиорентины» не состоится, потому что у нас 30-го числа игра. Просил, чтобы лига перенесла матч, но «Волгарь» не согласился. Но, наверное, в федерации должны понимать, что не каждый день таких футболистов приглашают за границу. Могли бы как-то посодействовать.

Хотелось бы поехать, все-таки «Фиорентина» приглашала. Скажу нашим руководителям лиги: «Думайте, что вы делаете». Имидж российскому футболу не нужен? Я мог взять билеты и просто улететь – не вопрос, но меня бы не поняли в клубе и болельщики. Я служу футболу, поэтому не имею права так поступать. А вот перенести одну игру… Игры «Зенита» же перед финалом с «Рейнджерс» переносили. Проблем не было.

С удовольствием увидел бы Батистуту, Руя Кошту, Тольдо и других футболистов. 100 лет – это дата. Разочаровался в наших «футбольных» деятелях. Работает ли у нас в федерации хоть один футболист? Все предельно ясно. Как бы мы ни хотели, как бы ни кричали, это же все правда. В нашей ситуации, наоборот, надо рекламировать футбол. Разверните людей к нам лицом, а не жопой, покажите, что есть российский футбол. Вы становитесь жопой к людям, которые еще хотят и пытаются что-то сделать для российского футбола. Да, есть ФИФА и УЕФА, но маленький шажок нужен.

В «Фиорентине» пожелали мне удачи и победы над «Волгарем». Был бы безработным – улетел. Да и так бы мог, но не хочу, чтобы были какие-то нехорошие разговоры. Но сейчас трагедия не у меня, а у наших руководителей. Расстроился – не расстроился. А обижаться… Я что, мальчик? На обиженных воду возят», – сказал Канчельскис.

  • Канчельскис выступал за «Фиорентину» в 1997–1998 годах.
  • Он провел за итальянский клуб 26 матчей и забил 2 гола.

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Источник: Sport24
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Италия. Серия А Динамо Бр Фиорентина Канчельскис Андрей
Комментарии (10)
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Цугундeр
1787655721
Те ещё и командировАшные оформить, мальчик "жопа к людям"?)
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Антрацитовый волхв
1787656997
Могли бы и перенести.
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Бумбраш
1787657202
По видео связи поздравь и они тебе так же пожелают удачи
Ответить
сапёр 75
1787657696
Ответочку сделай , пригласи их на столетие Брянского Динамо ))
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BarStep
1787657882
«Волгарь» - это Астрахань? Астрахань, ну как так? Повернитесь к человеку мордой, а не жопой! Гы Вот если бы на 100-е «Зенита» (дважды (гы)) - тогда да! Да?! Гы-гы
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САДЫЧОК
1787661637
Мания величия этого пьющего чела. Напомню, Кончельскис предал тренера , страну и болельщиков подписав позорный документ. На мой взгляд футболистом он был средней паршивости а ля Рябчук с навесами вникуда!
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TOMSON
1787665190
Я правильно понял, что он в пример поставил перенос матча перед финалом КУ?
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subbotaspartak
1787667137
Могли бы и в клубе пойти на встречу...
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FWSPM
1787675300
Андрюша какие батистуты? волгарь надо побеждать. хватит жить прошлым а то будешь как мостовой. Кстати что то не видели твой комментарий по поводу яркой победы Спартака.
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Александр.Т.
1788256399
)))
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