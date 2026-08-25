Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»

Главный тренер «Динамо Брянск» Андрей Канчельскис не сможет поехать на столетие «Фиорентины». У него будет матч во втором дивизионе против «Волгаря».

«Моя поездка в Италию на день рождения «Фиорентины» не состоится, потому что у нас 30-го числа игра. Просил, чтобы лига перенесла матч, но «Волгарь» не согласился. Но, наверное, в федерации должны понимать, что не каждый день таких футболистов приглашают за границу. Могли бы как-то посодействовать.

Хотелось бы поехать, все-таки «Фиорентина» приглашала. Скажу нашим руководителям лиги: «Думайте, что вы делаете». Имидж российскому футболу не нужен? Я мог взять билеты и просто улететь – не вопрос, но меня бы не поняли в клубе и болельщики. Я служу футболу, поэтому не имею права так поступать. А вот перенести одну игру… Игры «Зенита» же перед финалом с «Рейнджерс» переносили. Проблем не было.

С удовольствием увидел бы Батистуту, Руя Кошту, Тольдо и других футболистов. 100 лет – это дата. Разочаровался в наших «футбольных» деятелях. Работает ли у нас в федерации хоть один футболист? Все предельно ясно. Как бы мы ни хотели, как бы ни кричали, это же все правда. В нашей ситуации, наоборот, надо рекламировать футбол. Разверните людей к нам лицом, а не жопой, покажите, что есть российский футбол. Вы становитесь жопой к людям, которые еще хотят и пытаются что-то сделать для российского футбола. Да, есть ФИФА и УЕФА, но маленький шажок нужен.

В «Фиорентине» пожелали мне удачи и победы над «Волгарем». Был бы безработным – улетел. Да и так бы мог, но не хочу, чтобы были какие-то нехорошие разговоры. Но сейчас трагедия не у меня, а у наших руководителей. Расстроился – не расстроился. А обижаться… Я что, мальчик? На обиженных воду возят», – сказал Канчельскис.