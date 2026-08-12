Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»

Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном трансфере Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».

«Конечно, Батракову надо соглашаться на переход в «Галатасарай». В Турции нормальный чемпионат с высокой конкуренцией. Там будут еврокубки – главная площадка для развития молодых футболистов. А у нас только путь РПЛ.

На данный момент лидеры турецкого чемпионата без проблем обыграют и «Зенит», и «Краснодар», и «Локомотив». Вы посмотрите на составы их топ-команд – там серьeзные фамилии в каждой линии. Для Батракова это будет шаг вперeд.

Если есть реальное предложение, надо садиться в самолeт и лететь в «Галатасарай». Тем более дела у «Локомотива» идут явно не в гору. Его продажа поможет клубу решить финансовые трудности», – сказал Канчельскис.