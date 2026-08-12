Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»

Александр Мостовой высказался о перспективах нападающего Мирлинда Даку в «Спартаке».

«В Даку, конечно, верю. Он в «Рубине» десять за сезон забивал, здесь еще больше забьет.

Другое дело, куда Угальде девать. Он ведь тоже играть хочет. Даку для него – мотивация? Угальде был уже мотивирован, когда контракт подписал», – заявил Мостовой.