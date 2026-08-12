Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»

Александр Мостовой высказался о перспективах нападающего Мирлинда Даку в «Спартаке».
«В Даку, конечно, верю. Он в «Рубине» десять за сезон забивал, здесь еще больше забьет.
Другое дело, куда Угальде девать. Он ведь тоже играть хочет. Даку для него – мотивация? Угальде был уже мотивирован, когда контракт подписал», – заявил Мостовой.
- Даку вышел на замену на 68‑й минуте в домашнем матче красно-белых в 3-м туре РПЛ с «Краснодаром» (1:2) и не отметился результативными действиями.
- Сумма трансфера 28‑летнего форварда сборной Албании составила 11 миллионов евро.
Источник: ТАСС