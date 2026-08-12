Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев опроверг, что когда-либо был близок к смене команды.

«Несмотря на все слухи в СМИ, я ни разу не был близок к трансферу из «Краснодара». Вот с тех пор, как я начал играть за клуб, и до сегодняшнего дня.

Даже про относительно продвинутые переговоры нечего сказать, потому что их тоже никогда не было. Сейчас ситуация остается такой же», – сказал Агкацев.