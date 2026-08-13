Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»

Вингер «Зенита» Луис Энрике отреагировал на информацию о возможном уходе из клуба.

«Не хочу говорить о своем уходе. Я сосредоточен на игре за «Зенит», мы с семьей очень счастливы. Рад, что нахожусь в Петербурге. Поэтому адресую этот вопрос своим агентам, они занимаются решениями по моему будущему. Я же сфокусирован на «Зените» и хочу делать все, чтобы помочь команде», – сказал Энрике.