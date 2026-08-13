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Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»

13 августа, 19:50
8

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев поставил под сомнение компетентность футбольного эксперта Александра Бубнова.

«Мне кажется, что «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека – Александра Бубнова. Это одновременно успех и трагедия.

Потому что там есть два действующих резидента, которые очень круто говорят о футболе и делают это классным русским языком, с примерами и реакцией.

Это Костя Генич и Дима Шнякин. Их вовлеченность в чемпионат России невероятная, они живут внутри российского футбола.

А Александр Викторович, при всем уважении, смотрит футбол с самолета. Он не погружен в российский футбол, он его просто смотрит.

Его наблюдения ценны только для тех, кто любит Александра Викторовича. Больше ни для кого.

Возможно, это большая аудитория, но это ловушка. Потому что как только Александр Викторович решит уйти, эта аудитория уйдет вместе с ним», – сказал Нагучев.

  • 70-летний Бубнов – бывший советский защитник, игравший за «Спартак» и «Динамо».
  • Он пришел в «Коммент. Шоу» в 2025 году.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Бубнов Александр
Комментарии (8)
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Император 1
1786640082
Бубен занят, он на Бомбардире сидит.
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Интерес
1786641351
Надо же, а я их всех не смотрю и думал,что это одна банда.
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САДЫЧОК
1786642459
Этот Нагучев хочет, чтобы ЧердакоГубошлепы были экспертами?! Бубнов говорит то , что думает. У нас нет лучше экспертов- только пустозвоны. Бубнов хотя бы аргументирует.
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АК 68
1786642656
Нагучев прав, Бубнова интересно слушать, можно соглашаться с ним или нет, но манера его общения где-то с наездами , где-то с шутками создаёт элемент шоу.
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Император Бомжей
1786642957
Ура! Наконец то мнение отличное, от всякого говна! Я согласен с ним полностью!!! Смотрю выпуски все, точно год.. Бубнов просто животное бестолковое, хрюкает, рыгает, чавкает и не может элементарно выразить мысль! Деда надо убирать
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...уефан
1786644958
...пытался несколько раз заставить себя посмотреть это "шоу". Не получилось. Сразу начинал понимать, что буду сожалеть о времени потраченном впустую...
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BRO_football
1786646784
Да над Бубновым уже всё футбольное сообщество потешается! Никто не воспринимает есть слова в серьёз. «Не эксперт, а просто старик, его слова надо делить на два» - как сказал Пальцев о Бубнове. Но Бубнов просто футбольный фрик. Не надо его убирать. Аудитория таких любит.
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