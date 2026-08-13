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  • Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»

Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»

13 августа, 16:39
2

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев высказался об экс-форварде сборной России Артеме Дзюбе.

Футболисту на следующей неделе исполнится 38 лет.

«Мне очень жаль, что Дзюба воюет против тех людей, которые его всю дорогу защищали. Всегда. Почему-то в последние несколько лет он выбрал себе такую странную цель. Для меня это совершенно необъяснимо.

Помню, был матч «Арсенал Тула» – «Зенит», где Дзюба забил и отдал голевую. Этот матч комментировали я и Гутцайт.

После игры счастливый Дзюба прибежал к нам, обнимался с нами и говорил: «Вы видели, как я ему показал? Вы видели? Я ему доказал!». Это про Роберто Манчини, который отдал его в аренду.

Человека счастливее Дзюбы тогда не было на всем свете. Мы за Дзюбу искреннее болели и были очень рады, потому что это означало, что Дзюба поедет на ЧМ-2018 и зажжет там – так и получилось.

Да, Дзюба говорил очень обидные вещи, но это супер, что он существует на отрицательном топливе. Это потрясающе. Думаю, что Соболев примерно такой же. Это вообще прекрасно, для спортсмена это идеально.

Он умный парень, конечно. Но я всегда говорю, что Артем – ребенок, и это нормально. Нормально быть ребенком, когда твой быт пока еще не собран.

Он всю дорогу был футболистом. Как только тебе исполнится примерно 40 лет, и ты станешь жить самостоятельной жизнью, ты узнаешь, что такое настоящий быт. А пока ты живешь такими категориями – я хорошо бью по мячу, а ты кто?» – заявил Нагучев.

  • Дзюба в прошлом сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
  • Известно, что Дзюба интересен «Факелу».
  • Сам Артем хочет вернуться в «Спартак», рассматривая также вариант с завершением карьеры.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем
Комментарии (2)
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САДЫЧОК
1786628965
Это не нормально! И Дзюба и комментатор и Соболев это Позор нашего футбола!
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nik55
1786630896
ты сам дурак раз называешь его умным
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