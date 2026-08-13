Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени

Вратарь Илья Помазун высказался о продлении контракта со «Спартаком».
«В первую очередь хочу поблагодарить руководство и тренерский штаб за доверие. Спасибо также болельщикам, которые с первых дней после моего перехода в «Спартак» тепло меня приняли. Для меня это очень важно, я постоянно чувствую их поддержку.
Позади полтора года. За это время были и сложности, но концовка прошлого сезона получилась максимально позитивной. Надеюсь, что наша команда и дальше будет прогрессировать. В том числе я буду получать больше игрового времени и радовать болельщиков своей игрой!» – сказал Помазун.
- Новый контракт голкипера с клубом рассчитан до лета 2029 года.
- 29-летний Помазун провел 14 матчей за «Спартак», сыграл на ноль в 2 из них.
- Вратарь перешел в московский клуб из «Урала» в феврале 2025 года.
Источник: официальный сайт «Спартака»