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  • Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени

Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени

13 августа, 10:45
4

Вратарь Илья Помазун высказался о продлении контракта со «Спартаком».

«В первую очередь хочу поблагодарить руководство и тренерский штаб за доверие. Спасибо также болельщикам, которые с первых дней после моего перехода в «Спартак» тепло меня приняли. Для меня это очень важно, я постоянно чувствую их поддержку.

Позади полтора года. За это время были и сложности, но концовка прошлого сезона получилась максимально позитивной. Надеюсь, что наша команда и дальше будет прогрессировать. В том числе я буду получать больше игрового времени и радовать болельщиков своей игрой!» – сказал Помазун.

  • Новый контракт голкипера с клубом рассчитан до лета 2029 года.
  • 29-летний Помазун провел 14 матчей за «Спартак», сыграл на ноль в 2 из них.
  • Вратарь перешел в московский клуб из «Урала» в феврале 2025 года.

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Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Помазун Илья
Комментарии (4)
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SLADE2019
1786609858
Надежда умирает последней, уважаемый. С Максименко и времени игрового у тебя не прибавится, ни прогресса никакого у команды не будет.
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tolyafimtsevan
1786610748
Ребят, кто любит ставить на спорт. Не верьте всяким каналам в телеге и т.д. Есть отличный 14-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз сайт». МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
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alefreddy
1786625109
пора бы дать ему стать основным
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k611
1786627006
Могли бы дать сыграть, с учетом не самой надёжной игры Максименко...
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