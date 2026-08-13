Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»

«Матч ТВ» и «Локомотив» выпустили совместное заявление об инциденте на «РЖД Арене» 8 августа.

Сообщалось, что сотрудники службы безопасности стадиона поставили на колени и избили корреспондента федерального телеканала.

Журналист снял побои. Делом заинтересовались в МВД.

«Футбольный клуб «Локомотив» и телеканал «Матч ТВ» подтверждают, что 8 августа 2026 года после матча 3‑го тура Альфа‑Банк Российской премьер‑лиги возле выхода из VIP‑лож стадиона произошел инцидент с участием журналиста редакции сайта «Матч ТВ» и работников, задействованных в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности на стадионе.

Клуб и Телеканал проводят совместное разбирательство данного эпизода с целью выявления обстоятельств произошедшего.

Одновременно с этим хотим подчеркнуть, что данный эпизод не повлияет на добрые отношения, сложившиеся между Клубом и Телеканалом за последние годы – мы продолжим совместную плодотворную работу во благо развития российского футбола.

Служебная проверка продолжается, по итогам Клуб и Телеканал выйдут с совместным заявлением», – говорится в опубликованном тексте.