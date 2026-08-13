Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов вынес вердикт «Зениту»

13 августа, 15:54
11

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил о стагнации в игре «Зенита».

«Претензий очень много. Не устраивает такая игра, причeм… Здесь в чeм ещe проблема…

Я в Нижнем Новгороде [там «Зенит» выиграл у «Спартака» Суперкубок России] говорил: «Ну слабо они готовы к сезону». Понимаешь?

В прошлом сезоне все говорили, что они плохо играли! Поэтому у них уже давно… Они топчутся на одном месте. Никакого прогресса.

У них особых потерь нет, у «Краснодара» потери значительно серьeзнее были, однако ж «Краснодар» прибавил, и прибавил сильно. И все это отмечают в один голос», – сказал Бубнов.

Еще по теме:
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом 1
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!» 8
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала» 11
Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Бубнов Александр
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Desma
1786626038
Саня, посмотрим на сколько этой прибавки Краснодару хватит.
Ответить
рылы
1786628138
один раз недооценили соперника, забили, расслабились, пропустили 2 - и всё, завтра в фнл, как минимум) бубен, не мелочись, говори прямо)) кстати, у него на бомбардире есть акк, как мы тут недавно узнали. если читаешь - тьфу на тебя)
Ответить
Mirak92
1786628931
Бубнов заб..л со своими вердиктами. Чучело лысое
Ответить
Цугундeр
1786631493
...Бывает всё на вотчине хоккея, цирка и балета.. Бывает , что и психи дело говорят.(
Ответить
Интерес
1786634784
Страшное дело...Хорошо, что хоть таблицу можно посмотреть и увидеть, что "Зенит" идёт на 2 месте, а не на 15.Напомнить , кто в прошедшем сезоне после 5 матчей лидировал, и где он сейчас?И где был "Зенит"?
Ответить
Триумфальный
1786637453
Да все это видят, но, Серёгу всё устраивает, упорно тактику не хочет менять, настроить миллионеров не может, журналистам несёт пургу, зачем его держат, при результатах отсутствует игра, бывает же такое...
Ответить
Garrincha58
1786638717
Вердикт такой надо срочно менять тренерский штаб
Ответить
Главные новости
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
3
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
12
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
18:58
82
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
8
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
4
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
3
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
12
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
1
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
8
«Пропустит почти четверть сезона»: игроку ЦСКА предрекли долгую дисквалификацию
18:26
Карседо прокомментировал возвращение Барко в строй
18:15
2
Пономарев описал хамский поступок Рейса из ЦСКА двумя словами
18:07
2
В «Динамо» ответили, как изменился Шварц по сравнению с первым заходом
18:00
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
4
«Сердце дрогнуло, побежал к бывшей»: Гурцкая – о побеге Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:46
4
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Ахмата»
17:31
В «Оренбурге» ответили на претензии, что они фарм-клуб «Зенита»
17:24
1
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
3
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
12
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
6
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
5
Обзор матча «Ахмат» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:27
Игрока ЦСКА уличили в предательстве команды
16:21
1
В «Ледниковом периоде» прокомментировали возможное участие Дзюбы
16:16
1
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
6
Мостовой посмеялся над московским клубом РПЛ
16:03
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 13 сентября 2026
15:55
2
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
6
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Гурцкая – о Батракове в «Галатасарае»: «Долго терпеть не будут»
15:37
1
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Стало известно, кто уговаривал Головина перейти в «Зенит»
15:23
2
Впечатления Орлова от волевой победы «Зенита» над «Локомотивом»
15:15
2
Лещук заявил, что не жалеет о своем антиспартаковском заряде «Я никогда…»
15:10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+