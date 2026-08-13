Бубнов вынес вердикт «Зениту»

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил о стагнации в игре «Зенита».
«Претензий очень много. Не устраивает такая игра, причeм… Здесь в чeм ещe проблема…
Я в Нижнем Новгороде [там «Зенит» выиграл у «Спартака» Суперкубок России] говорил: «Ну слабо они готовы к сезону». Понимаешь?
В прошлом сезоне все говорили, что они плохо играли! Поэтому у них уже давно… Они топчутся на одном месте. Никакого прогресса.
У них особых потерь нет, у «Краснодара» потери значительно серьeзнее были, однако ж «Краснодар» прибавил, и прибавил сильно. И все это отмечают в один голос», – сказал Бубнов.
- В новом сезоне РПЛ «Зенит» набрал 6 очков из 9 возможных.
- Они победили «Акрон» (5:0) и «Оренбург» (3:0), а также проиграли «Родине» (1:2).
Источник: «Коммент.Шоу»