Бубнов высказался о трансферах ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов согласился с критикой в адрес ЦСКА за работу на трансферном рынке.

– У них несколько трансферов провалились, которые они хотели за хорошие деньги.

– Они стали промахиваться часто.

– Не то, что промахиваются, они проваливаются. Раньше практически не было. Они брали хороших игроков за небольшую цену, причeм с молодыми не ошибались.

– Нужен результативный нападающий уже очень давно и очень долго.

– Что касается нападающего, это я согласен. Они всe равно ищут, найдут. Всe зависит от задач, которые ставятся.