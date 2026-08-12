Бубнов высказался о трансферах ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов согласился с критикой в адрес ЦСКА за работу на трансферном рынке.
– У них несколько трансферов провалились, которые они хотели за хорошие деньги.
– Они стали промахиваться часто.
– Не то, что промахиваются, они проваливаются. Раньше практически не было. Они брали хороших игроков за небольшую цену, причeм с молодыми не ошибались.
– Нужен результативный нападающий уже очень давно и очень долго.
– Что касается нападающего, это я согласен. Они всe равно ищут, найдут. Всe зависит от задач, которые ставятся.
- ЦСКА занимает 6-е место в РПЛ с 5 очками после трех туров.
- Следующий соперник – «Факел» (15 августа, 16:15 мск).
Источник: «Коммент.Шоу»