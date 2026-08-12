Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»

Нападающий «Црвены Звезды» Джей Энем может продолжить карьеру в России.

Неназванный московский клуб предложил за него 8 миллионов евро

Сербы не спешат с продажей форварда из-за смены главного тренера – преемник уволенного Деяна Станковича может заблокировать уход 23-летнего нидерландца.

Ранее интерес к нему проявлял «Штутгарт».