Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»

Нападающий «Црвены Звезды» Джей Энем может продолжить карьеру в России.
Неназванный московский клуб предложил за него 8 миллионов евро
Сербы не спешат с продажей форварда из-за смены главного тренера – преемник уволенного Деяна Станковича может заблокировать уход 23-летнего нидерландца.
Ранее интерес к нему проявлял «Штутгарт».
- У Энема контракт с «Црвеной Звездой» до 2029 года.
- Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.
- В прошлом сезоне игрок забил 16 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах.
Источник: Meridian Sport