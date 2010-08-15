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Сербия. Суперлига
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Црвена Звезда
€ 121 млн
Црвена Звезда
Белград
Сербия. Суперлига
Стадион:
Райко Митич
Сайт:
http://www.crvenazvezdafk.com/
Тренер:
Альберт Риера
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Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
7 сентября
42
Фото
«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
3 сентября
3
«Виктория» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Виктория» – «Црвена Звезда»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Црвена Звезда» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Црвена Звезда» – «Виктория Пльзень»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
Фото
Экс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб
18 августа
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
18 августа
5
Тикнизян проходит медосмотр для нового клуба
17 августа
4
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
15 августа
9
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
15 августа
10
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
14 августа
«Црвена Звезда» выбрала тренера на замену Станковичу
13 августа
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
13 августа
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
13 августа
2
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
12 августа
1
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Трансляция
«Црвена Звезда» – «Хапоэль БШ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2026
11 августа
За Тикнизяна предложили 7 миллионов
11 августа
«Црвена Звезда» – «Хапоэль Беер-Шева»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026
10 августа
Трансляция
«Хапоэль БШ» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026
4 августа
«Хапоэль БШ» – «Црвена Звезда»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026
3 августа
Трансляция
«Црвена Звезда» – «Ларн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026
29 июля
Тикнизян может вернуться в РПЛ
28 июля
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«Црвена Звезда» – «Ларн»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
28 июля
Трансляция
«Ларн» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июля 2026
21 июля
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