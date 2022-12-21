- 11 февраля
- 16:57 Австрийская федерация футбола заблокировала переход Драговича в «Локомотив» 1
- 7 февраля
- 17:25 «Барселона» интересуется сербским вингером
- 4 февраля
- 14:14 «Мне помогли осуществить детскую мечту». Раконьяц – о переходе в «Црвену Звезду» из «Локомотива»
- 08:40 «Локо» может получить более 5 миллионов евро». Агент Раконьяца – об аренде в «Црвену Звезду» с правом выкупа 1
- 3 февраля
- 20:53 Фото «Локомотив» отдал Раконьяца в аренду «Црвене Звезде»
- 31 января
- 23:30 «Локомотив» и «Црвена Звезда» согласовали переход Раконьяца 2
- 29 января
- 22:46 «Локомотив» хотел отдать форварда с 0 голами в 15 матчах сербскому клубу, но сделка сорвалась 4
- 26 января
- 23:33 Агент Раконьяца прокомментировал новость о возможном уходе игрока из «Локомотива»
- 21:44 «Црвена Звезда» сделала предложение по форварду «Локомотива»
- 17 января
- 17:00 Сычевой объяснил, почему предпочел «Крылья Советов» «Црвене Звезде» 1
- 10 января
- 23:59 «Крылья Советов» сделали предложение «Црвене Звезде» по покупке Кингса Кангвы
- 9 января
- 22:58 Трансфер Эраковича в «Краснодар» сорвался (Sport24)
- 21 декабря 2022
- 13:40 Сычевой отказался от перехода в «Црвену Звезду» из-за низкой зарплаты («РБ Спорт»)
- 09:36 Селюк: «Да, «Црвена Звезда» сделала предложение по Конате из «Ахмата». И не только она» 1
- 29 ноября 2022
- 12:52 Сычевой прокомментировал интерес со стороны «Црвены Звезды»
- 27 ноября 2022
- 17:36 Сычевой прокомментировал возможный трансфер в «Црвену Звезду»
- 24 ноября 2022
- 14:41 В «Зените» отреагировали на новость об интересе к 21-летнему Эраковичу
- 14:09 Стала известна главная цель «Зенита» на зимнее трансферное окно 2
- 23 ноября 2022
- 13:34 Сычевой отказался переходить в «Црвену Звезду» («РБ Спорт») 7
- 09:19 Ерохин: «В матче с «Црвеной Звездой» «Зенит» готовился к «Спартаку» 15
- 22 ноября 2022
- 21:59 Товарищеский матч. «Зенит» победил «Црвену Звезду» в Санкт-Петербурге 4
- 21:33 Фото На секторе фанатов «Спартака» и «Црвены Звезды» на матче с «Зенитом» появились баннеры с буквами V и Z
- 20:26 Фото «Вместе! Заjeдно!». Игроки «Зенита» и «Црвены Звезды» сфотографировались на фоне баннера о русско-сербской дружбе 7
- 19:39 Тренер «Црвены Звезды»: «Без России мировой футбол стал значительно хуже» 1