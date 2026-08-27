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  • «Виктория» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

«Виктория» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

27 августа, 19:03
Виктория
27.08.2026, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
5 : 1
Завершен
Црвена Звезда
8' П. Квабена Аду 58' Д. Висински (П) 63' П. Грошовски 90+5' К. Кабонго (П) 96' D. Krčík
11' М. Иванич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
44
Флориан Вигеле
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
5
Karel Spacil
ЦЗ
6
Лукас Черв
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
19
Шейк Суаре
ЦП
9
Денис Висински
АП
99
Амар Мемич
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Мартин Хыски
Црвена Звезда
1
Матеус
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
30
Франклин Тебо
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
70
Мухаммед Чам
АП
22
Василие Костов
АП
14
Осман Букари
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
21
Тими Элшник
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Виктория
1
Dominik Tapaj
ВР
18
Томаш Ладра
ЦП
12
Александр Сойка
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
36
Себастьян Бохач
ЦП
7
Самсон Лавал
АП
10
Мохамед Туре
ЦФ
36
Stefan Pirgić
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
25
Кристоф Кабонго
ЦФ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
37
Dávid Krčík
ЦФ
Црвена Звезда
77
Иван Гутеша
ВР
50
Savo Radanović
ВР
27
Matej Strika
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
45
Стефан Гудель
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
37
Владимир Лучич
ЛВ
6
Махмуду Байо
ОП
60
Матей Гаштаров
ОП
55
D. Saric
ЦП
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
22
Джей Энем
ЦФ
4-3-2-1
44
Вигеле
14
Доски
40
Дуэ
5
98
Пребсл
6
Черв
17
Грошовски
19
Суаре
9
Висински
99
Мемич
80
Аду
3-1-3-3
1
Матеус
32
Люккассен
30
Тебо
13
Велькович
33
Крунич
14
Букари
22
Костов
70
Чам
21
Элшник
7
Арнаутович
4
Иванич
80
Аду
18
Ладра
18
Ладра
80
Аду
19
Суаре
12
Сойка
12
Сойка
19
Суаре
5
11
Выдра
11
Выдра
5
9
Висински
25
Кабонго
25
Кабонго
9
Висински
6
Черв
23
Бабукарра
23
Бабукарра
6
Черв
98
Пребсл
37
37
98
Пребсл
21
Элшник
5
Родригао
5
Родригао
21
Элшник
4
Иванич
6
Байо
6
Байо
4
Иванич
70
Чам
37
Лучич
37
Лучич
70
Чам
7
Арнаутович
22
Энем
22
Энем
7
Арнаутович
Остались в запасе
Виктория
Црвена Звезда
10
Мохамед Туре
ЦФ
1
Dominik Tapaj
ВР
20
Jiri Panos
ЦП
36
Себастьян Бохач
ЦП
7
Самсон Лавал
АП
36
Stefan Pirgić
ЦФ
Главный тренер
Мартин Хыски
77
Иван Гутеша
ВР
50
Savo Radanović
ВР
27
Matej Strika
ЦЗ
45
Стефан Гудель
ЦЗ
60
Матей Гаштаров
ОП
55
D. Saric
ЦП
10
Александар Катай
ЛВ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Остались в запасе
10
Мохамед Туре
ЦФ
1
Dominik Tapaj
ВР
20
Jiri Panos
ЦП
36
Себастьян Бохач
ЦП
7
Самсон Лавал
АП
36
Stefan Pirgić
ЦФ
Остались в запасе
77
Иван Гутеша
ВР
50
Savo Radanović
ВР
27
Matej Strika
ЦЗ
45
Стефан Гудель
ЦЗ
60
Матей Гаштаров
ОП
55
D. Saric
ЦП
10
Александар Катай
ЛВ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
Главный тренер
Мартин Хыски
Главный тренер
Альберт Риера
Статистика матча Виктория - Црвена Звезда
1
1
7
Удары в створ
12
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
7
Угловые удары
8
3
Нарушения
30
21
Офсайды
1
2
Удары мимо ворот
17
4
Блокированные удары
12
2

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Виктория» против «Црвены Звезда», 4 раунд плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Виктория» – «Црвена Звезда»

«Виктория» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Црвена Звезда Виктория
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