27.08.2026, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы, 4 раунд
5 : 1
Завершен
Составы команд
Виктория
Виктория
4-3-2-1
44
Вигеле
14
Доски
40
Дуэ
5
98
Пребсл
6
Черв
17
Грошовски
19
Суаре
9
Висински
99
Мемич
80
Аду
3-1-3-3
1
Матеус
32
Люккассен
30
Тебо
13
Велькович
33
Крунич
14
Букари
22
Костов
70
Чам
21
Элшник
7
Арнаутович
4
Иванич
80
Аду
18
Ладра
18
Ладра
80
Аду
19
Суаре
12
Сойка
12
Сойка
19
Суаре
5
11
Выдра
11
Выдра
5
9
Висински
25
Кабонго
25
Кабонго
9
Висински
6
Черв
23
Бабукарра
23
Бабукарра
6
Черв
98
Пребсл
37
37
98
Пребсл
21
Элшник
5
Родригао
5
Родригао
21
Элшник
4
Иванич
6
Байо
6
Байо
4
Иванич
70
Чам
37
Лучич
37
Лучич
70
Чам
7
Арнаутович
22
Энем
22
Энем
7
Арнаутович
Остались в запасе
Виктория
Црвена Звезда
10
Мохамед Туре
ЦФ
1
Dominik Tapaj
ВР
20
Jiri Panos
ЦП
36
Себастьян Бохач
ЦП
7
Самсон Лавал
АП
36
Stefan Pirgić
ЦФ
Главный тренер
Мартин Хыски
77
Иван Гутеша
ВР
50
Savo Radanović
ВР
27
Matej Strika
ЦЗ
45
Стефан Гудель
ЦЗ
60
Матей Гаштаров
ОП
55
D. Saric
ЦП
10
Александар Катай
ЛВ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Остались в запасе
10
Мохамед Туре
ЦФ
1
Dominik Tapaj
ВР
20
Jiri Panos
ЦП
36
Себастьян Бохач
ЦП
7
Самсон Лавал
АП
36
Stefan Pirgić
ЦФ
Остались в запасе
77
Иван Гутеша
ВР
50
Savo Radanović
ВР
27
Matej Strika
ЦЗ
45
Стефан Гудель
ЦЗ
60
Матей Гаштаров
ОП
55
D. Saric
ЦП
10
Александар Катай
ЛВ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
Главный тренер
Мартин Хыски
Главный тренер
Альберт Риера
Статистика матча Виктория - Црвена Звезда
1
1
7
Удары в створ
12
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
7
Угловые удары
8
3
Нарушения
30
21
Офсайды
1
2
Удары мимо ворот
17
4
Блокированные удары
12
2
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Виктория» против «Црвены Звезда», 4 раунд плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Виктория» – «Црвена Звезда»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»