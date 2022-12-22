- 24 февраля
- 09:48 «Барселона» выиграла 2 из 8 матчей в еврокубках в этом сезоне. Оба раза обыграли «Викторию»
- 22 декабря 2022
- 11:04 Три европейских клуба претендуют на Мишкича из «Урала»
- 2 ноября 2022
- 00:52 Лига чемпионов. «Барселона» победила «Викторию» в матче с шестью голами 2
- 26 октября 2022
- 21:35 Лига чемпионов. «Интер» разгромил «Викторию» (4:0) и вышел в плей-офф. У Джеко дубль 1
- 18:59 Игроки «Барселоны» вместе посмотрят матч «Интер» – «Виктория» перед игрой с «Баварией»
- 25 октября 2022
- 17:46 Футболисты «Барселоны» перед игрой с «Баварией» посмотрят в раздевалке матч «Интер» – «Виктория»
- 13 октября 2022
- 00:49 «Барса» вылетит из ЛЧ, если «Интер» победит в следующем матче «Викторию»
- 00:01 Лига чемпионов. «Бавария» забила 4 гола «Виктории» и вышла в плей-офф 1
- 12 октября 2022
- 23:13 Фото «Идите ***». Фанаты «Баварии» вывесили баннер на матче с «Викторией», они недовольны ценами на билеты 6
- 4 октября 2022
- 22:25 «Бавария» установила новый рекорд Лиги чемпионов 2
- 21:36 Лига чемпионов. «Бавария» забила пять безответных мячей «Виктории» 1
- 13 сентября 2022
- 21:34 Лига чемпионов. «Интер» обыграл «Викторию» на выезде 1
- 8 сентября 2022
- 08:24 Хави призвал не впадать в эйфорию после успешного старта «Барселоны» в ЛЧ 1
- 7 сентября 2022
- 23:57 Лига чемпионов. «Барселона» забила 5 голов «Виктории». У Левандовски хет-трик, Дембеле сделал 2 ассиста 1
- 23:30 Левандовски оформил хет-трик в матче ЛЧ с «Викторией». У него 8 голов в 5 играх 2
- 26 августа 2022
- 08:11 Видео «Виктория» показала эмоции игроков от жеребьевки ЛЧ. Им попались «Барселона», «Бавария» и «Интер» 11
- 23 августа 2022
- 23:53 Лига чемпионов. Гол экс-спартаковца не спас «Карабах» от поражения в игре с «Викторией»