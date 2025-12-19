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Чехия. Шанс Лига
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Виктория
€ 50 млн
Виктория
Пльзень
Чехия. Шанс Лига
Стадион:
Доосан Арена
Сайт:
http://www.fcviktoria.cz/
Тренер:
Радослав Ковач
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Виктория» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Виктория» – «Црвена Звезда»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Црвена Звезда» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Црвена Звезда» – «Виктория Пльзень»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
Лига Европы. «Црвена Звезда» Станковича вылетела и другие результаты
26 февраля
Трансляция
«Виктория» – «Панатинаикос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
Лига Европы. «Црвена Звезда» Станковича выиграла во Франции и другие результаты
20 февраля
Трансляция
«Панатинаикос» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026
19 февраля
«Панатинаикос» – «Виктория»: прогноз на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
18 февраля
Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
30 января
2
Определились предварительные пары стыковых матчей Лиги Европы
30 января
Трансляция
«Базель» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
Известны 19 участников плей-офф Лиги Европы
23 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
Трансляция
«Виктория» Пльзень – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
Сборная Чехии объявила имя нового тренера
2025.12.19 18:35
«Панатинаикос» – «Виктория»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
2025.12.10 16:36
Лига Европы. Разгромные победы «Порту» и «Лилля», ПАОК Чалова и Оздоева потерял очки
2025.11.27 22:50
Лига Европы. Ассист Оздоева помог ПАОКу разгромно победить, «Рома» обыграла «Рейнджерс» и другие результаты
2025.11.07 00:59
Трансляция
«Виктория» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025
2025.11.06 21:50
«Виктория» – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 6 ноября 2025 с коэффициентом 1.87
2025.11.05 11:13
Лига Европы. Чалов помог ПАОКу обыграть «Лилль», поражения «Ромы» и Порту» и другие результаты
2025.10.24 00:01
Трансляция
«Рома» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025
2025.10.23 20:50
Трансляция
«Виктория» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025
2025.10.02 18:35
«Виктория» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.10.01 08:55
Трансляция
«Ференцварош» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2025
2025.09.25 20:50
«Ференцварош» – «Виктория»: прогноз и ставки на матч 25 сентября 2025 с коэффициентом 1.67
2025.09.24 08:29
«Виктория» – «Рейнджерс»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.85
2025.08.11 08:59
«Рейнджерс» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2025
2025.08.05 20:35
«Серветт» – «Виктория»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.07.29 10:59
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