Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Виктория» – «Панатинаикос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

«Виктория» – «Панатинаикос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

26 февраля, 19:35
Виктория
26.02.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Панатинаикос
62' K. Spacil
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Виктория
44
Флориан Вигеле
ВР
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
5
Karel Spacil
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
19
Шейк Суаре
ЦП
6
Лукас Черв
(К) ЦП
18
Томаш Ладра
ЦП
9
Денис Висински
АП
7
Самсон Лавал
АП
99
Амар Мемич
ПВ
Главный тренер
Мартин Хыски
Панатинаикос
40
Альбан Лафон
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
9
Тасос Бакасетас
(К) АП
7
Андреас Тетте
ЦФ
20
Висенте Таборда
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Виктория
15
Matyas Silhavy
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
4
Jakub Chalupa
ЦЗ
20
Jiri Panos
ЦП
12
Александр Сойка
ЦП
9
Матей Валента
АП
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
33
Adam Novak
ЦФ
Панатинаикос
71
Christos Gitonas
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
27
Милош Пантович
ЛВ
10
Сантино Андино
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
3-4-3
44
Вигеле
40
Дуэ
5
21
Емелка
17
Грошовски
6
Черв
18
Ладра
19
Суаре
9
Висински
7
Лавал
99
Мемич
3-2-1-2-2
40
Лафон
5
Туба
15
Ингасон
3
Катрис
2
Калабрия
77
Кирьякопулос
8
Саншеш
9
Бакасетас
21
Зарури
20
Таборда
7
Тетте
18
Ладра
20
20
18
Ладра
5
12
Сойка
12
Сойка
5
6
Черв
9
Валента
9
Валента
6
Черв
21
Емелка
80
Аду
80
Аду
21
Емелка
7
Лавал
11
Выдра
11
Выдра
7
Лавал
5
Туба
15
Эрнандес
15
Эрнандес
5
Туба
9
Бакасетас
22
Гнезда Черин
22
Гнезда Черин
9
Бакасетас
21
Зарури
31
Джуричич
31
Джуричич
21
Зарури
Тетте
27
Пантович
27
Пантович
Тетте
20
Таборда
28
Пельистри
28
Пельистри
20
Таборда
8
Саншеш
28
Свидерски
28
Свидерски
8
Саншеш
Остались в запасе
Виктория
Панатинаикос
15
Matyas Silhavy
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
4
Jakub Chalupa
ЦЗ
33
Adam Novak
ЦФ
Главный тренер
Мартин Хыски
71
Christos Gitonas
ВР
10
Сантино Андино
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
15
Matyas Silhavy
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
4
Jakub Chalupa
ЦЗ
33
Adam Novak
ЦФ
Остались в запасе
71
Christos Gitonas
ВР
10
Сантино Андино
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Мартин Хыски
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Виктория
Точно не сыграют
Адам Кадлец
ЦЗ
Даниэль Васулин
ЦФ
Мерчас Доски
ЛЗ
Dávid Krčík
ЦФ
Ян Палушка
ЦЗ
Том Слончик
АП
Dominik Tapaj
ВР
Мохамед Туре
ЦФ
Viktor Baier
ВР
Панатинаикос
Точно не сыграют
Giannis Bokos
ЦП
Lucas Cháves
ВР
Педро Чиривелья
ОП
Сирьель Дессер
ЦФ
Адриано Ягушич
АП
Тин Едвай
ЦЗ
S. Kontouris
Яннис Коцирас
ПЗ
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
P. Pantelidis
Мусса Сиссоко
ЦП
Тонни Вилена
ЦП
Georgios Kyriopoulos
ЦФ
Статистика матча Виктория - Панатинаикос
1
1
5
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
7
3
Нарушения
22
15
Офсайды
1
2
Количество передач
688
474
Сейвы
2
1
Точность передач %
82
71
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
0.95
1.36
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Штутгарт» против «Селтика», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Селтик»

«Виктория» – «Панатинаикос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Панатинаикос Виктория
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
11
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
2
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
7
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+