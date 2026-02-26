26.02.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Составы команд
Виктория
Виктория
3-4-3
44
Вигеле
40
Дуэ
5
21
Емелка
17
Грошовски
6
Черв
18
Ладра
19
Суаре
9
Висински
7
Лавал
99
Мемич
3-2-1-2-2
40
Лафон
5
Туба
15
Ингасон
3
Катрис
2
Калабрия
77
Кирьякопулос
8
Саншеш
9
Бакасетас
21
Зарури
20
Таборда
7
Тетте
18
Ладра
20
20
18
Ладра
5
12
Сойка
12
Сойка
5
6
Черв
9
Валента
9
Валента
6
Черв
21
Емелка
80
Аду
80
Аду
21
Емелка
7
Лавал
11
Выдра
11
Выдра
7
Лавал
5
Туба
15
Эрнандес
15
Эрнандес
5
Туба
9
Бакасетас
22
Гнезда Черин
22
Гнезда Черин
9
Бакасетас
21
Зарури
31
Джуричич
31
Джуричич
21
Зарури
Тетте
27
Пантович
27
Пантович
Тетте
20
Таборда
28
Пельистри
28
Пельистри
20
Таборда
8
Саншеш
28
Свидерски
28
Свидерски
8
Саншеш
Остались в запасе
Виктория
Панатинаикос
15
Matyas Silhavy
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
4
Jakub Chalupa
ЦЗ
33
Adam Novak
ЦФ
Главный тренер
Мартин Хыски
71
Christos Gitonas
ВР
10
Сантино Андино
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
15
Matyas Silhavy
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
4
Jakub Chalupa
ЦЗ
33
Adam Novak
ЦФ
Остались в запасе
71
Christos Gitonas
ВР
10
Сантино Андино
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Мартин Хыски
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Виктория
Точно не сыграют
Статистика матча Виктория - Панатинаикос
1
1
5
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
7
3
Нарушения
22
15
Офсайды
1
2
Количество передач
688
474
Сейвы
2
1
Точность передач %
82
71
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
0.95
1.36
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Штутгарт» против «Селтика», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Селтик»
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Источник: «Бомбардир»