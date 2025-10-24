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Рафаэль Бенитес
Рафаэль Бенитес
Испания
16 апреля 1960 (66)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Бравшего еврокубки Бенитеса вновь уволили
22 мая
Слот установил антирекорд среди тренеров «Ливерпуля»
16 мая
«Панатинаикос» назначил экс-тренера «Реала», выигравшего ЛЧ
2025.10.24 11:52
Бенитес нашел новую команду после отказа «Спартака»
2025.10.23 19:30
1
«Спартак» отказался от экс-тренера «Реала», выигравшего Лигу чемпионов
2025.10.20 08:44
5
Бывший тренер «Спартака» высказался о возможности назначения Бенитеса
2025.08.18 12:31
2
«Спартаку» предложили Бенитеса вместо Станковича
2025.08.16 21:18
14
Бенитес назвал футболиста, который заслужил «Золотой мяч»
2025.04.15 16:23
2
Бенитес назвал лучшего игрока, которого он тренировал
2024.11.21 22:22
Рейтинг лучших тренеров в истории футбола, не игравших на топ-уровне
2024.09.17 18:51
1
Бенитес назвал лучшего игрока, которого он тренировал
2024.08.23 16:30
1
Только два тренера в истории выигрывали два еврокубка подряд с разными командами
2024.05.30 11:23
Агент Бенитеса высказался по поводу приглашения тренера в «Спартак»
2024.03.13 09:27
9
Бубнов оценил кандидатов на пост главного тренера «Спартака»
2024.03.13 09:12
5
Рианчо посоветовал нового тренера для «Спартака»
2024.03.12 20:08
6
«Сельта» отправила в отставку Бенитеса
2024.03.12 16:38
3
Топ-10 лучших тренерских противостояний в истории АПЛ по версии Goal
2024.03.09 13:49
Примера. Гризманн оформил хет-трик в матче «Атлетико» против «Сельты» Бенитеса (3:0)
2023.10.21 23:58
Клопп побил рекорд Бенитеса
2023.10.21 16:57
Примера. «Реал» победил на выезде «Сельту» Бенитеса (1:0) и идет без потерь, Беллингем вновь забил
2023.08.26 00:31
Фото
Тренер, выигрывавший ЛЧ и ЛЕ, возглавил «Сельту»
2023.06.23 20:21
1
«Наполи» добавил еще двух тренеров в список на замену Спаллетти
2023.05.19 17:30
4
«Лестер» ведет переговоры с экс-тренером «Реала» и «Ливерпуля»
2023.04.10 19:33
Бенитес рассказал, почему считает «Наполи» одним из фаворитов Лиги чемпионов
2023.02.20 18:05
1
Бенитес: «В «Реале» мне не дали победить»
2023.02.18 12:50
1
«Вест Хэм» рассматривает двух тренеров на замену Мойесу
2023.01.15 17:52
Сборная Бельгии рассматривает кандидатуры двух экс-тренеров «Челси»
2023.01.02 21:39
1
Зидан, Тухель, Почеттино, Бенитес – претенденты на пост тренера сборной Бразилии
2022.12.25 17:57
3
Бенитес может возглавить аутсайдера АПЛ
2022.10.04 13:33
Моуринью – кандидат на замену Бенитесу в «Эвертоне». Переговоры еще не начались (Sky Sports)
2022.01.18 22:35
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