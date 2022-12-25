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Рафаэль Бенитес
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20:00
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19:42
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Рафаэль Бенитес
Тренер
Имя
Рафаэль
Фамилия
Бенитес
Гражданство
Испания
Дата рождения
16 апреля 1960
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2021/2022
Товарищеские матчи 2021
Англия. Премьер-лига 2018/2019
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Испания. Примера 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Международный кубок чемпионов 2015
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Суперкубок Италии 2014
Товарищеские матчи 2014
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Кубок Emirates 2013
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Англия. Кубок 2012/2013
Англия. Кубок Лиги 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Клубный чемпионат мира 2012
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Италия. Серия А 2010/2011
Клубный Чемпионат Мира 2010
Лига Чемпионов 2010/2011
Суперкубок Италии 2010
Суперкубок УЕФА 2010
Товарищеские матчи 2010
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Кубок Английской лиги 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Кубок Английской лиги 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Суперкубок УЕФА 2005
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Эвертон
1
1
0
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
08.01.2022
Халл Сити
2 : 3
Эвертон
20 февраля
18:05
Бенитес рассказал, почему считает «Наполи» одним из фаворитов Лиги чемпионов
1
18 февраля
12:50
Бенитес: «В «Реале» мне не дали победить»
1
15 января
17:52
«Вест Хэм» рассматривает двух тренеров на замену Мойесу
2 января
21:39
Сборная Бельгии рассматривает кандидатуры двух экс-тренеров «Челси»
1
25 декабря 2022
17:57
Зидан, Тухель, Почеттино, Бенитес – претенденты на пост тренера сборной Бразилии
3
4 октября 2022
13:33
Бенитес может возглавить аутсайдера АПЛ
18 января 2022
22:35
Моуринью – кандидат на замену Бенитесу в «Эвертоне». Переговоры еще не начались (Sky Sports)
4
16 января 2022
18:02
Бенитес уволен из «Эвертона» после полугода работы
6
12:34
Временным сменщиком Бенитеса в «Эвертоне» будет Данкан Фергюсон (90min)
2
01:12
«Эвертон» в ближайшие часы уволит Бенитеса (Николо Скира)
3
15 января 2022
18:52
Фото
Бенитес улыбался при 0:2 от аутсайдера «Норвича»
5
9 января 2022
12:30
Бенитес – о дебюте Миколенко в «Эвертоне»: «Он хорошо сыграл против «Халл Сити»
1
25 декабря 2021
23:34
Бенитес хочет подписать в «Эвертон» Головина (The Athletic)
5
23 декабря 2021
22:54
«Эвертону» отказали в переносе матча с «Бернли». В команде Бенитеса здоровы девять полевых футболистов
3
15 декабря 2021
13:24
Тиль может перейти в «Эвертон». Им интересуется лично Бенитес
7
7 декабря 2021
07:53
Бенитес – второй тренер, обыгравший «Арсенал» в АПЛ с четырьмя командами
1
1 декабря 2021
20:24
«Эвертон» – «Ливерпуль»: команда Бенитеса не побеждает в семи матчах АПЛ подряд
21 ноября 2021
18:53
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Эвертон» и отстает от «Челси» на три очка
8 ноября 2021
08:37
Бенитес – об интересе «Эвертона» к Головину: «Слишком рано говорить о трансферах»
2
18 сентября 2021
21:31
АПЛ. «Астон Вилла» разгромила «Эвертон» Бенитеса и опередила «Арсенал»
28 августа 2021
14:57
Экс-форвард ЦСКА Рондон может перейти в «Эвертон»
1
14 августа 2021
18:58
АПЛ. «Челси» разгромил «Кристал Пэлас» Виейра, «Эвертон» победил в дебютном матче Бенитеса и другие результаты
30 июня 2021
17:55
Бенитес – первый тренер за 130 лет, возглавлявший и «Эвертон», и «Ливерпуль»
1
17:33
Фото
Бенитес – новый главный тренер «Эвертона»
3
12:51
Видео
Бенитес прибыл на базу «Эвертона». Сегодня его представят в качестве главного тренера
29 июня 2021
22:38
Sky Sports: Бенитес подписал контракт с «Эвертоном» на три года. Завтра его представят болельщикам
3
28 июня 2021
15:22
Фото
«Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай». Фанаты «Эвертона» оставили баннер возле дома Бенитеса
6
26 июня 2021
19:53
Sky Sports: Бенитес возглавит «Эвертон»
4
18 июня 2021
09:59
Фото
Фанаты «Эвертона» вывесили у «Гудисон Парк» баннеры против назначения Бенитеса
30 мая 2021
11:40
«Лацио» рассматривает на пост главного тренера Бенитеса, Сарри и еще трех человек
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12.07.2019 18:09
Хаби Алонсо точно станет топ-тренером. Так считают все, кто с ним работал и играл
С этого сезона он начнет тренерскую карьеру.
2
12.07.2019 17:30
Питер Крауч завершил карьеру. Вспоминаем его танец робота, отжиг в караоке и другие истории
Самый необычный чувак современности.
2
24.06.2019 18:37
Бенитес ушел из «Ньюкасла». Он безумно много работал, использовал интересные методы и ссорился с владельцем из-за отсутствия трансферов
Сейчас он хочет снова выиграть Лигу чемпионов.
3
21.06.2019 22:35
Жалко Торреса. Трансфер в «Челси» сломал его великую карьеру
Фернандо нужно было уезжать из АПЛ.
14
26.10.2018 11:45
Эмери запрещает соки, а Бенитес изучает тактику на тарелках
Секреты тренеров АПЛ, которые удивляют.
5
21.04.2017 12:05
«Непревзойденным актером на сцене «Энфилда» стал «маленький царь». Покеру Аршавина – 8 лет
Забить на «Энфилде» однажды – приятное воспоминание, трижды – героизм, а четырежды – настоящее чудо. Его сотворил наш русский игрок ровно восемь лет назад. «Бомбардир» – о предыстории покера Аршавина и реакции на чудеса.
15
30.09.2016 10:00
«Нужно стать первым парнем на деревне». Как «Ньюкасл» адаптируется к Чемпионшипу
Пока игрались еврокубковые матчи, «Ньюкасл» совершил главный камбэк года в Чемпионшипе. «Бомбардир» рассказывает о новой жизни команды Рафы Бенитеса, где находится место разочарованиям и большим успехам.
3
11.08.2016 10:00
«Когда он бьет штрафные, мне страшно за вратарей». Как Аквилани готовится к последней рубке с судьбой
Когда-то Альберто Аквилани считался больше чем центрхавом формата «Box-to-box», было в нем что-то поэтичное. «Бомбардир» рассказывает сложную историю «маленького принца», которому Тотти прочил «Золотой мяч».
9
16.07.2016 12:00
Вместо Погба. Кто на самом деле был лидером сборной Франции на Евро
Франция молилась на Погба, но в итоге тот не привел свою сборную к домашней победе. Теперь всеобщий восторг легко может смениться тотальной ненавистью. «Бомбардир» объясняет, почему во французской команде появился новый лидер с большими амбициями.
3
15.05.2016 16:35
Матч «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут» отменен. Венгер вновь выше «Тоттенхэма». «Вест Хэм» упустил место в еврокубках. Онлайн последнего тура АПЛ
Кейн – лучший бомбардир. «Арсенал» стал вторым. «Саутгемптон» феноменальным образом оказался в ЛЕ. «Бомбардир» следит за финишем сезона в Англии.
2
08.05.2016 15:29
Падение Лондона. Почему «Арсенал» финиширует выше «Тоттенхэма»
Только статистические гики помнят, когда в последний раз «шпоры» опередили своих извечных врагов по итогам чемпионата. «Бомбардир» объясняет, почему чуда не произойдет и в нынешнем сезоне.
12
20.03.2016 15:05
Отложенный вылет. Зачем Бенитесу «Ньюкасл»?
«Ньюкасл» нулевых был таким крутым, что засветился в фильме «Гол». Мудрый тренер, еврокубки, камео Алана Ширера – «сороки» были большим клубом, пусть и не входили в пафосную «топ-4». Александр Карамышев разобрался, кто изуродовал «Ньюкасл» и зачем сюда приехал Рафа Бенитес.
2
15.03.2016 15:02
«Это суперталант. Он мог бы играть в любой сборной мира!». Как Капелло, Бенитес, Это’О и другие иностранцы хвалят Кокорина
«Суперталант», «суперигрок», «фантастический» и «выдающийся» футболист. Лестные эпитеты в адрес самого обсуждаемого игрока России до сих пор не редкость. «Бомбардир» выделяет главные цитаты известных иностранных футболистов и специалистов об Александре Кокорине.
18
12.03.2016 23:20
Ибрагимович может перейти в «МЮ». «Ростов» – первый в РФПЛ. Дайджест событий дня
Раскрыты детали контракта Бенитеса с «Ньюкаслом». «Спартак» и «Урал» добились побед. «Челси» вылетел из Кубка Англии. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
11.03.2016 22:00
Слуцкий огласил состав сборной на ближайшие матчи. Бенитес возглавил «Ньюкасл». Дайджест событий дня
Станислав Крицюк заявил, что не намерен долго играть в РФПЛ. Жирков попал в символическую сборную Лиги чемпионов. «Барселона» нацелилась на защитника менхенгладбахской «Боруссии». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
8
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02.02.2017 16:00
Альберт Омский. Теплая история испанца, влюбленного в Россию
Кубок Короля с Это'О, серебро АПЛ с «Ливерпулем», бронза на Кубке Конфедераций. Из топ-лиг Риера не заглядывал только в Германию. Сейчас испанец растит троих детей в Омске и хочет осуществить давнюю мечту – сыграть в РФПЛ. А заодно спасти «Томь».
3
27.12.2016 19:05
Денис Хрустальный. Почему надо забыть про Черышева
Вчера Черышеву исполнилось 26 лет. За это время воспитанник «Реала» провел только один полноценный сезон на взрослом уровне. Травмы могут поставить крест на амбициях Дениса и наших надеждах.
5
04.11.2016 01:58
«Стамбульское чудо»
Легендарный финал ЛЧ Ливерпуль – Милан 3-3
3
14.09.2016 16:00
Возвращение блудного «Алавеса»: от финала Кубка УЕФА до победы на «Камп Ноу»
Путь «Алавеса» в двадцать первом веке был и остается тернистым: от финала Кубка УЕФА до вылета в Терсеру, от самого зрелищного финала Еврокубов в истории до победы на «Камп Ноу» в рамках Примеры. Предлагаем читателю вспомнить эти события.
30.03.2016 19:09
Распятие для Рафы
В октябре 2015 «Ньюкасл» потерял из-за разрыва крестов Тима Крула. Вчера Роб Эллиот порвал кресты в товарняке за сборную. С чем в воротах остались «сороки»?
12.01.2016 22:54
В погоне за "золотым местом".
Дальнейшая судьба Дениса Черышева...
1
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