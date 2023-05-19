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    • «Наполи» добавил еще двух тренеров в список на замену Спаллетти

    «Наполи» добавил еще двух тренеров в список на замену Спаллетти

    В шорт-лист «Наполи» вошли еще два тренера.

    Это Кристоф Гальтье из «ПСЖ» и Рафаэль Бенитес, который уже возглавлял неаполитанцев с 2013 по 2015 год.

    Ранее сообщалось о заинтересованности клуба в услугах еще четырех специалистов.

    • У Лучано Спаллетти испортились отношения с владельцем «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом.
    • Контракт тренера с клубом истекает в 2024 году.
    • Команда в этом сезоне стала чемпионом Италии впервые за 33 года.

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    Источник: Foot Mercato

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1119

      edw7777 1 час назад

      Оказывается и в Италии есть неблагодарные и сумасшедшие

      0
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      Рейтинг: +3032

      Play 2 часа назад

      Думал Мостового и Канчельскиса

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17524

      Garrincha58 2 часа назад

      Спаллетти отличный тренер но характер у него своеобразный не уживчивый

      0
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      Рейтинг: +2622

      serglider > Garrincha58 2 часа назад

      У Наполи, что у игроков, что у тренеров более чем скромные зарплаты по футбольным европейским меркам. Стопудово, разногласия лежат в плоскости бабок))) В связи с сенсационным выигрышем итальянского первенства неаполетанцами, материальные запросы тренера и ведущих футболеров резко подрастут и они тупо разбегутся по другим, более богатым, клубам)))

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