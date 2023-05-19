«Наполи» добавил еще двух тренеров в список на замену Спаллетти

Оказывается и в Италии есть неблагодарные и сумасшедшие
В шорт-лист «Наполи» вошли еще два тренера.
Это Кристоф Гальтье из «ПСЖ» и Рафаэль Бенитес, который уже возглавлял неаполитанцев с 2013 по 2015 год.
Ранее сообщалось о заинтересованности клуба в услугах еще четырех специалистов.
- У Лучано Спаллетти испортились отношения с владельцем «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом.
- Контракт тренера с клубом истекает в 2024 году.
- Команда в этом сезоне стала чемпионом Италии впервые за 33 года.
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