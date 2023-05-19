«Наполи» добавил еще двух тренеров в список на замену Спаллетти

В шорт-лист «Наполи» вошли еще два тренера.

Это Кристоф Гальтье из «ПСЖ» и Рафаэль Бенитес, который уже возглавлял неаполитанцев с 2013 по 2015 год.

Ранее сообщалось о заинтересованности клуба в услугах еще четырех специалистов.