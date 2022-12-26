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    Лучано Спаллетти

    Тренер
    Имя Лучано
    Фамилия Спаллетти
    Команда Наполи
    Гражданство Италия
    Дата рождения 7 марта 1959
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    12.02.2023 Наполи 3 : 0 Кремонезе Италия. Серия А, 22 тур
    17.02.2023 Сассуоло 0 : 2 Наполи Италия. Серия А, 23 тур
    21.02.2023 Айнтрахт 0 : 2 Наполи Лига чемпионов, 1/8 финала
    25.02.2023 Эмполи 0 : 2 Наполи Италия. Серия А, 24 тур
    03.03.2023 Наполи 0 : 1 Лацио Италия. Серия А, 25 тур
    11.03.2023 Наполи 2 : 0 Аталанта Италия. Серия А, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Наполи 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.01.2023 Наполи 2(4) : 2(5) Кремонезе
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