Лучано Спаллетти
Тренер
|Имя
|Лучано
|Фамилия
|Спаллетти
|Команда
|Наполи
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|7 марта 1959
|Имя
|Лучано
|Фамилия
|Спаллетти
|Команда
|Наполи
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|7 марта 1959
|Дата
|Матч
|Турнир
|12.02.2023
|Наполи
|3 : 0
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 22 тур
|17.02.2023
|Сассуоло
|0 : 2
|Наполи
|Италия. Серия А, 23 тур
|21.02.2023
|Айнтрахт
|0 : 2
|Наполи
|Лига чемпионов, 1/8 финала
|25.02.2023
|Эмполи
|0 : 2
|Наполи
|Италия. Серия А, 24 тур
|03.03.2023
|Наполи
|0 : 1
|Лацио
|Италия. Серия А, 25 тур
|11.03.2023
|Наполи
|2 : 0
|Аталанта
|Италия. Серия А, 26 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Наполи
|1
|0
|0
|1
|Дата
|Матч
|17.01.2023
|Наполи
|2(4) : 2(5)
|Кремонезе