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Серия А 2026/2027
Команды
Ювентус
Лучано Спаллетти
Лучано Спаллетти
Ювентус
Италия
7 марта 1959 (67)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Раскрыт приоритетный кандидат на замену Спаллетти в «Ювентусе»
31 октября
2
«Ювентус» рассматривает трех тренеров на замену Спаллетти
29 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Спаллетти отреагировал на выходку игрока «Ювентуса» после замены
16 октября
Вингер «Ювентуса» разозлился после замены, сделанной Спаллетти
16 октября
«У него огромная аура»: Вольтемаде восхитился экс-тренером «Зенита»
12 сентября
1
У зарубежных тренеров осталось 25 трофеев с клубами РФ после Суперкубка
20 июля
Видео
Спаллетти в Италии заговорил на русском языке
2 июня
1
Фото
2-кратный победитель РПЛ стал тренером месяца в Серии А
2 мая
Спаллетти продлил контракт с «Ювентусом»
10 апреля
1
Прояснилось будущее Спаллетти
9 апреля
Только 4 тренера одержали 300+ побед в Серии А
6 апреля
Спаллетти попросил «Ювентус» усилиться тремя футболистами из АПЛ
24 марта
Кержаков рассказал, как попал в дубль «Зенита» из-за Денисова
18 марта
«Ювентус» определился с будущим Спаллетти
17 марта
Осимхен объяснил, почему не праздновал важный гол в ворота «Ювентуса»
26 февраля
1
Фото
Спаллетти пришел в ярость от скандального судейства в матче «Интер» – «Ювентус»
15 февраля
8
Серия А. «Интер» в большинстве вырвал победу над «Юве» Спаллетти (3:2), Камбьясо забил в свои и чужие
15 февраля
Видео
Спаллетти поцеловал журналистку, обсуждая контакты в футболе
9 февраля
3
Серия А. «Ювентус» под руководством Спаллетти разгромил команду Варди (5:0)
13 января
Только три тренера набрали 1000 очков в Серии А
7 января
1
Спаллетти поднял «Ювентус» в топ-3 Серии А
2025.12.28 00:41
Серия А. «Юве» Спаллетти обыграл «Рому» (2:1), отставание от 1-го места – 4 очка
2025.12.21 00:41
Главный тренер «Ювентуса» Спаллетти лестно высказался о России
2025.11.26 12:40
1
Серия А. «Ювентус» в дебютном матче Спаллетти победил команду Варди (2:1), Джейми забил
2025.11.02 00:40
Гасилин заявил, что Спаллетти может позвать Батракова в «Ювентус»
2025.11.01 13:40
Стало известно, почему «Ювентус» выбрал Спаллетти на пост главного тренера
2025.11.01 12:57
Спаллетти ответил на вопрос о работе в «Ювентусе» с татуировкой в виде эмблемы «Наполи»
2025.10.31 16:08
1
Спаллетти установил рекорд «Ювентуса» сразу после назначения
2025.10.31 14:51
2
Спаллетти отказал двум клубам ради «Ювентуса»
2025.10.31 00:07
3
1
2
3
4
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