2-кратный победитель РПЛ стал тренером месяца в Серии А

2 мая, 09:13

Серия А в соцсетях объявила о выборе лучшего тренера апреля. Им признали главного тренера «Ювентуса» Лучано Спаллетти.

Под его руководством «Ювентус» выиграл три из четырех матчей в рамках чемпионата Италии в прошлом месяце.

  • 67-летний Спаллетти принял «Ювентус» осенью. До туринцев Лучано в 2023-2025 годах тренировал сборную Италии.
  • Всю тренерскую карьеру Спаллетти проводит в Италии, за исключением 2010-2014 годов, когда он работал в «Зените». С командой дважды взял чемпионат России по футболу, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
  • С «Наполи» в 2023 году Спаллетти стал чемпионом Италии – впервые в своей карьере. После скудетто Лучано ушел в сборную Италии.

Фото: соцсети Серии А

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Ювентус Спаллетти Лучано
