  • Ари назвал лучшего форварда в истории «Краснодара» – это не Кордоба

Ари назвал лучшего форварда в истории «Краснодара» – это не Кордоба

2 мая, 01:26
8

Бывший игрок «Краснодара» Ари считает себя лучшим нападающим в истории клуба.

– Кто сейчас лучший нападающий в РПЛ?

– Кордоба.

– Кордоба лучший нападающий в истории «Краснодара»?

– Он на втором месте.

– Кто на первом?

– Ари! Но Кордоба будет лучшим, у него больше времени, много забил, стал чемпионом.

– Кто потенциально хороший конкурент для Кордобы в РПЛ среди нападающих?

– Комличенко из «Локомотива». Нападающий должен забивать голы, он постоянно играет, плюс в сборной, большой конкурент для Кордобы.

– Кордоба может стать лучшим нападающим в РПЛ за всю историю?

– Будет тяжело, много легенд.

– С Вагнер Лавом его можно сравнить? Он недавно завершил карьеру.

– Тяжелый вопрос, но выбираю Вагнера. Он много играл в сборной, забил достаточно голов в каждом клубе, где выступал.

Лав – хорошо работал на команду, Кордоба такой же. Сейчас Джон очень сильный игрок, но если посчитать все важные моменты в карьере Вагнера, то он будет лучше.

  • Ари выступал за «Краснодар» с 2013 по 2021 год (за исключением 1,5 сезонов в аренде в «Локомотиве»): 172 матча, 54 гола, 37 ассистов.
  • Кордоба в клубе с 2021 года: 151 матч, 78 голов, 36 ассистов.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Краснодар Ари Кордоба Джон
Комментарии (8)
Foxitkuban
1777700489
Даже по статистике Кордоба уже лучше.
R_a_i_n
1777705479
Юра Мовсисян думаю поспорит.
odessakmv
1777708337
Комличенко? Ари вообще за РПЛ не следит или журнашлист отсебятину спорол
Император 1
1777709281
Кордобу судьи жалеют постоянно, следственно такой хороший результат
