Ари назвал лучшего форварда в истории «Краснодара» – это не Кордоба

Бывший игрок «Краснодара» Ари считает себя лучшим нападающим в истории клуба.
– Кто сейчас лучший нападающий в РПЛ?
– Кордоба.
– Кордоба лучший нападающий в истории «Краснодара»?
– Он на втором месте.
– Кто на первом?
– Ари! Но Кордоба будет лучшим, у него больше времени, много забил, стал чемпионом.
– Кто потенциально хороший конкурент для Кордобы в РПЛ среди нападающих?
– Комличенко из «Локомотива». Нападающий должен забивать голы, он постоянно играет, плюс в сборной, большой конкурент для Кордобы.
– Кордоба может стать лучшим нападающим в РПЛ за всю историю?
– Будет тяжело, много легенд.
– С Вагнер Лавом его можно сравнить? Он недавно завершил карьеру.
– Тяжелый вопрос, но выбираю Вагнера. Он много играл в сборной, забил достаточно голов в каждом клубе, где выступал.
Лав – хорошо работал на команду, Кордоба такой же. Сейчас Джон очень сильный игрок, но если посчитать все важные моменты в карьере Вагнера, то он будет лучше.
- Ари выступал за «Краснодар» с 2013 по 2021 год (за исключением 1,5 сезонов в аренде в «Локомотиве»): 172 матча, 54 гола, 37 ассистов.
- Кордоба в клубе с 2021 года: 151 матч, 78 голов, 36 ассистов.