Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Титов предложил город для проведения Суперкубка «Спартак» – «Зенит»

Титов предложил город для проведения Суперкубка «Спартак» – «Зенит»

Сегодня, 16:25
5

Бывший спартаковец Егор Титов высказался о предстоящем матче за OLIMPBET-Суперкубок России против «Зенита».

  • Вероятнее всего, игру примет Нижний Новгород.
  • Последний раз «Зенит» и «Спартак» играли за Суперкубок в 2022 году. На «Газпром Арене» победили петербуржцы.
  • «Спартак» взял FONBET Кубок России, победив в финале «Краснодар».

– Глава РФС Александр Дюков заявил, что решение о месте проведения матча за Суперкубок ещe не вынесено. На ваш взгляд, справедливо было бы его провести в Москве, если вспомнить Суперкубок-2022, когда матч между «Спартаком» и «Зенитом» неожиданно перенесли в Санкт-Петербург?

– Говорят, будет Нижний Новгород. Сейчас опять будут вопросы, как были вопросы у Галицкого – почему играли в Москве? Определили, что финальные матчи Кубка России играются в Москве. Я думаю, здесь претензий не может быть к руководителям РФС, потому что это сделали заранее. И никто не знал, что это будет финал «Спартак» – «Краснодар».

Мстить «Зениту» и назначать матч в Москве – это тоже неправильно. Так не получится. По мне, надо такие матчи проводить в регионах, где любят футбол. Вот, я сейчас был в Волгограде, великолепная атмосфера на матче за выход в РПЛ. Я уверен, что вот такие города, как Волгоград, заслуживают, чтобы большие матчи проводились на их стадионах, потому что там футбол – это религия, жизнь. По-моему, в Нижнем уже что-то похожее было, а я бы попробовал провести игру в Волгограде.

Еще по теме:
Игроки «Краснодара» провоцировали фанатов «Спартака» во время суперфинала
Глава «Спартака»: «Нам без разницы, где играть с «Зенитом» за Суперкубок» 4
Обращение Зобнина к фанатам «Спартака» после взятого Кубка 2
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Титов Егор
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1779802902
ага, логист хренов. от питера до нижнего 900км, до волгограда 1600км. по прямой. титов просто хочет отсеять ещё больше питерских, чтобы стадион был красно-белым. смотри цены на авиабилеты до волгограда 17-18 июля: самые дешёвые (которых не будет, и всем не достанутся) 4500 из москвы, 6500 из питера. драный плацкарт 4300 против 6100. при том, что в москве зарплаты выше, а из питера добираться дольше. в любом случае, мы не в выгодной позиции, и по деньгам, и по времени.
Ответить
Цугундeр
1779804469
В Кёниг. Удачный город для розовых слонов в посудной лавке.
Ответить
Kollljan
1779808802
Зениту всё равно, на каком стадионе драть Спартак.
Ответить
Главные новости
ФотоЗащитник «Спартака» объявил об уходе
18:53
«Зенит» предложил 18 миллионов за бразильского форварда
18:11
6
10 самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt
17:59
4
Новая информация о возвращении Дзюбы в «Спартак»
17:41
2
Стало известно, кто уговорил игрока «МЮ» выступать за Россию
16:49
1
Комментарий агента Тюкавина насчет трансфера в «Зенит»
16:40
4
Глава «Спартака»: «Нам без разницы, где играть с «Зенитом» за Суперкубок»
15:45
31
Обращение Зобнина к фанатам «Спартака» после взятого Кубка
15:15
7
Дзюба и Кокорин могут воссоединиться в европейском клубе
15:10
2
Клуб РПЛ отказался от Дзюбы
14:53
3
Все новости
Все новости
Назван лучший тренер России двух последних лет
18:27
2
Комментарий агента Тюкавина насчет трансфера в «Зенит»
16:40
4
Титов предложил город для проведения Суперкубка «Спартак» – «Зенит»
16:25
5
Генич ответил, будет ли «Зенит» претендовать на чемпионство в новом сезоне
15:55
4
Глава «Спартака»: «Нам без разницы, где играть с «Зенитом» за Суперкубок»
15:45
31
Дзюба и Кокорин могут воссоединиться в европейском клубе
15:10
2
Клуб РПЛ отказался от Дзюбы
14:53
3
Легенда «Рубина» Карадениз близок к возвращению в российский футбол
14:41
ФотоСемак, Зырянов и Миллер встретились в Петербурге
13:57
14
Титов высказался о том, что Аршавин болел за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
13:45
7
Губерниев отреагировал на возможный переход Дзюбы в «Спартак»
13:40
7
Карседо хочет пригласить Эмери в Россию
13:28
Зобнин ответил, стоило ли Соболеву уходить из «Спартака»
12:50
10
Алланазаров – за возвращение Дзюбы в «Спартак»: «Дом есть дом, там ждут всегда»
12:29
5
Реакция Мостового на возможный переход Дзюбы в «Спартак»
12:23
8
Пирло назвал россиянина «великим спортсменом»
12:21
2
«Мерзко это все»: Егоров – о возвращении Шварца в «Динамо»
12:10
6
ЦСКА дали совет, от кого избавиться, чтобы снова стать успешным клубом
12:06
5
Экс-форварда «Зенита» назвали самым переоцененным игроком в истории
11:55
10
Назначение Шварца в «Динамо» назвали самоунижением
11:54
2
Стало известно, кто уволил Станковича из «Спартака»
11:41
7
Халк поздравил «Зенит» с днем рождения
11:20
6
ВидеоАкинфеев назвал лучших игроков в истории ЦСКА, «Спартака», «Локомотива», «Зенита» и «Краснодара»
11:14
2
Позиция фанатов «Спартака» по поводу возвращения Дзюбы
11:14
11
Фото«Рубин» пошутил про разбитый Кубок «Спартака»
10:31
6
Раскрыты планы «Спартака» на летнее трансферное окно
10:23
5
ФотоЦСКА поздравил с днем рождения Гинера
10:19
2
Губерниев изменил мнение по Карседо после победы «Спартака» в Кубке
09:22
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 