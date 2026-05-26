Титов предложил город для проведения Суперкубка «Спартак» – «Зенит»

Бывший спартаковец Егор Титов высказался о предстоящем матче за OLIMPBET-Суперкубок России против «Зенита».

Вероятнее всего, игру примет Нижний Новгород.

Последний раз «Зенит» и «Спартак» играли за Суперкубок в 2022 году. На «Газпром Арене» победили петербуржцы.

«Спартак» взял FONBET Кубок России, победив в финале «Краснодар».

– Глава РФС Александр Дюков заявил, что решение о месте проведения матча за Суперкубок ещe не вынесено. На ваш взгляд, справедливо было бы его провести в Москве, если вспомнить Суперкубок-2022, когда матч между «Спартаком» и «Зенитом» неожиданно перенесли в Санкт-Петербург?

– Говорят, будет Нижний Новгород. Сейчас опять будут вопросы, как были вопросы у Галицкого – почему играли в Москве? Определили, что финальные матчи Кубка России играются в Москве. Я думаю, здесь претензий не может быть к руководителям РФС, потому что это сделали заранее. И никто не знал, что это будет финал «Спартак» – «Краснодар».

Мстить «Зениту» и назначать матч в Москве – это тоже неправильно. Так не получится. По мне, надо такие матчи проводить в регионах, где любят футбол. Вот, я сейчас был в Волгограде, великолепная атмосфера на матче за выход в РПЛ. Я уверен, что вот такие города, как Волгоград, заслуживают, чтобы большие матчи проводились на их стадионах, потому что там футбол – это религия, жизнь. По-моему, в Нижнем уже что-то похожее было, а я бы попробовал провести игру в Волгограде.