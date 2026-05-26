«Мерзко это все»: Егоров – о возвращении Шварца в «Динамо»

Инсайдер Сергей Егоров недоволен, что «Динамо» вернуло Сандро Шварца на пост главного тренера.

Шварц подписал контракт с бело-голубыми до лета 2029 года. Немецкий специалист уже возглавлял «Динамо» – с 2020 по 2022 год.

Шварцу 47 лет. Помимо «Динамо», он работал в немецких «Герте» и «Майнце», а также в американском «Нью-Йорк Ред Буллз».

«Динамо» завершило сезон-2025/26 на седьмом месте в РПЛ, набрав 45 очков.

«С Сандро Шварцем было хорошо:

– он поздравлял всех с праздниками, спрашивал у сотрудницы, как ее собака;

– делали тимбилдинги;

– танцевали после 7-го места и все команды завидовали – я помню те видосы – по-моему, многие тогда просто *** [офигели] от того, что это попало в паблик;

Итог той весны – даже с учетом шока немца от начала СВО – катастрофический: в пяти последних турах РПЛ четыре поражения, потом поражение в финале Кубка. Помню свои ощущения перед финалом – не было ни единого шанса на победу у «Динамо».

Зато была команда-семья. Это вообще любимое у иностранцев – разговоры про семью. Вспоминаю историю от Ловчева в таких случаях – Серафимыч рассказывал, что в киевском «Динамо» некоторые не разговаривали друг с другом вообще, руки не подавали. А на поле рвали друг за друга. «Динамо», на мой взгляд, не нужна семья – за 50 лет с последнего чемпионства там столько семей распалось, сколько помещик Шпрыгин самогона не разлил по бутылям.

Нужен титул. А берут второй раз подряд задорого дядю, который не в курсе, как взять титул. Он его не брал никогда.

Но вот что скажу – за 2,4-2,5 миллиона евро в год многие бы потанцевали после 7-го места, поспрашивали про собаку и устраивали тимбилдинги.

Что ж не потанцевать и еще раз, если снова зовут на такие деньги?

Мерзко это все. Как будто Сандро снова едет к папуасам», – написал Егоров.