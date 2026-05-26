Реакция Мостового на возможный переход Дзюбы в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался по поводу возможного перехода Артема Дзюбы в московский клуб.
– Дзюба сказал, что продолжит карьеру. Как думаете, мог бы он вернуться в «Спартак»?
– В нашем чемпионате есть одно преимущество – здесь можно спокойно в 40 лет выглядеть нормально в некоторых командах. Поэтому здесь ничего такого. У нас много примеров было – тот же Дзюба в «Акроне». 37 лет, а он один из лучших. Я всегда приводил пример: сейчас верни Сергея Игнашевича в защиту и он многим командам бы помог, а ему уже 46. У нас много примеров было. Тем более сейчас время, когда платят большие деньги. Играй спокойно и получай удовольствие.
– Многие говорят, что было бы красивым завершением, если бы Дзюба вернулся в «Спартак».
– Не знаю, я к этому спокойно отношусь. У нас многие заслуживали вернуться в свои родные команды. Я 15 лет за границей проиграл, тоже хотел вернуться в «Спартак», но мне что‑то не предложили. Поэтому какая разница? И многие футболисты так… Но что сделать? Вот так. Нам не повезло, время другое было.
- 37‑летний Дзюба на прошлой неделе заявил, что покидает «Акрон», с которым у него летом истекает срок контракта.
- В этом сезоне форвард провел за тольяттинцев 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Дзюба – воспитанник «Спартака». Он ушел из московского клуба в 2015 году в «Зенит».