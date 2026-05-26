Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция Мостового на возможный переход Дзюбы в «Спартак»

Сегодня, 12:23
7

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался по поводу возможного перехода Артема Дзюбы в московский клуб.

– Дзюба сказал, что продолжит карьеру. Как думаете, мог бы он вернуться в «Спартак»?

– В нашем чемпионате есть одно преимущество – здесь можно спокойно в 40 лет выглядеть нормально в некоторых командах. Поэтому здесь ничего такого. У нас много примеров было – тот же Дзюба в «Акроне». 37 лет, а он один из лучших. Я всегда приводил пример: сейчас верни Сергея Игнашевича в защиту и он многим командам бы помог, а ему уже 46. У нас много примеров было. Тем более сейчас время, когда платят большие деньги. Играй спокойно и получай удовольствие.

– Многие говорят, что было бы красивым завершением, если бы Дзюба вернулся в «Спартак».

– Не знаю, я к этому спокойно отношусь. У нас многие заслуживали вернуться в свои родные команды. Я 15 лет за границей проиграл, тоже хотел вернуться в «Спартак», но мне что‑то не предложили. Поэтому какая разница? И многие футболисты так… Но что сделать? Вот так. Нам не повезло, время другое было.

  • 37‑летний Дзюба на прошлой неделе заявил, что покидает «Акрон», с которым у него летом истекает срок контракта.
  • В этом сезоне форвард провел за тольяттинцев 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Дзюба – воспитанник «Спартака». Он ушел из московского клуба в 2015 году в «Зенит».

Еще по теме:
Позиция фанатов «Спартака» по поводу возвращения Дзюбы 7
«Он огромный профессионал»: Кахигао высказался о переходе Дзюбы в «Спартак» 7
Гендиректор «Акрона» назвал причину ухода Дзюбы 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем Мостовой Александр
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1779787674
Рукаку конечно мечтает получать усиленную пенсию в Спартаке, но думаю этого не будет...Родина его сл клуб
Ответить
subbotaspartak
1779787745
Чёб Болоте не скучать Надо Бздюбу зазывать. Весела семейка На скамейке.
Ответить
NewLife
1779788609
Мост проверь свой IQ, а то стал херню нести🤮
Ответить
АК 68
1779788732
Журналюги сами придумали это и муссируют. Дзюбу не возьмут в Спартак,однозначно и без вариантов.
Ответить
Иван Петров 1986
1779789301
А что его уже берут?
Ответить
plm
1779790138
Ему в его возрасте о душе пора думать , завещание писать
Ответить
zigbert
1779790577
Не заслужил он переход в Спартак.
Ответить
Главные новости
Карседо хочет пригласить Эмери в Россию
13:28
ФотоЖена Сафонова показала, что вратарь «ПСЖ» ест на ужин
13:19
1
Уволенный из ЦСКА Челестини договорился с новым клубом
13:09
1
Зобнин ответил, стоило ли Соболеву уходить из «Спартака»
12:50
3
«Ты едешь играть на чемпионат мира?» Как в «МЮ» отреагировали на вызов Ибрагимова в сборную России
12:36
Реакция Мостового на возможный переход Дзюбы в «Спартак»
12:23
7
Пирло назвал россиянина «великим спортсменом»
12:21
1
Стало известно, кто уволил Станковича из «Спартака»
11:41
6
Титов поставил оценку «Спартаку» за матч с «Краснодаром»
11:37
2
Халк поздравил «Зенит» с днем рождения
11:20
6
Все новости
Все новости
Алланазаров – за возвращение Дзюбы в «Спартак»: «Дом есть дом, там ждут всегда»
12:29
3
Пирло назвал россиянина «великим спортсменом»
12:21
1
«Мерзко это все»: Егоров – о возвращении Шварца в «Динамо»
12:10
4
ЦСКА дали совет, от кого избавиться, чтобы снова стать успешным клубом
12:06
2
Экс-форварда «Зенита» назвали самым переоцененным игроком в истории
11:55
3
Назначение Шварца в «Динамо» назвали самоунижением
11:54
1
Стало известно, кто уволил Станковича из «Спартака»
11:41
5
Халк поздравил «Зенит» с днем рождения
11:20
6
ВидеоАкинфеев назвал лучших игроков в истории ЦСКА, «Спартака», «Локомотива», «Зенита» и «Краснодара»
11:14
2
Позиция фанатов «Спартака» по поводу возвращения Дзюбы
11:14
8
Фото«Рубин» пошутил про разбитый Кубок «Спартака»
10:31
4
Раскрыты планы «Спартака» на летнее трансферное окно
10:23
3
ФотоЦСКА поздравил с днем рождения Гинера
10:19
2
Губерниев изменил мнение по Карседо после победы «Спартака» в Кубке
09:22
8
«Он огромный профессионал»: Кахигао высказался о переходе Дзюбы в «Спартак»
08:37
7
Бердыев – о «Спартаке»: «Если я жалею о чем-то в жизни, то как раз об этом»
08:30
24
Карпин сказал, почему Батраков и Кисляк должны уехать в Европу
00:57
6
«Акрон» рассматривает белорусского тренера
00:18
1
Генич объяснил, почему Игнашевич не возглавит ЦСКА
Вчера, 23:57
10
«Краснодар» назвали главным разочарованием сезона: «Получили золотую баранку»
Вчера, 23:48
6
Бердыев хлестко ответил Талалаеву
Вчера, 23:23
13
У Макарова есть четыре варианта продолжения карьеры в РПЛ
Вчера, 22:30
8
Пономарев поддержал решение ЦСКА по тренеру: «Сколько можно преклоняться перед иностранщиной?»
Вчера, 21:59
2
Бердыев прошелся по «Балтике»: «Там мало мысли, а мне интеллект важен»
Вчера, 21:42
7
22-летний камерунец из «Леванте» отказался стать самым высокооплачиваемым футболистом РПЛ
Вчера, 21:34
9
Гендиректор «Акрона» назвал причину ухода Дзюбы
Вчера, 20:38
3
«Зенит» бесплатно отпустил игрока, купленного за 5 миллионов
Вчера, 20:12
12
Еще один тренер покинул «Динамо»
Вчера, 19:45
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 