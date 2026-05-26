Акинфеев назвал лучших игроков в истории ЦСКА, «Спартака», «Локомотива», «Зенита» и «Краснодара»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прошел блиц-опрос. Он перечислил лучших футболистов «Спартака», «Зенита», «Локомотива», «Краснодара» и «Рубина».

– Лучший игрок в истории ЦСКА? Все‑таки я назову Всеволода Боброва, потому что в то время очень тяжело было. И футбол, и хоккей, люди занимались чем угодно, главное, чтобы быть в спорте. Поэтому для меня – он.

– Лучший игрок в истории «Спартака».

– Я назову новое поколение, с тем, с кем я играл. Наверное, Егор Титов.

– Лучший игрок в истории «Локомотива».

– Сергей Овчинников.

– Лучший игрок в истории «Зенита».

– Опять же, между Кержаковым и Аршавиным, все‑таки выберу Аршавина, наверное.

– Лучший игрок в истории «Краснодара».

– Мартынович все‑таки. Человек, который прошел длинную и хорошую историю с «Краснодаром» от Первой лиги до РПЛ.

– Лучший игрок в истории «Рубина».

– Леонид Слудкий (смеется). Карадениз все‑таки.