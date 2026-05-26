Титов поставил оценку «Спартаку» за матч с «Краснодаром»

Сегодня, 11:37
2

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил победу клуба над «Краснодаром».

– У вас было предчувствие, что Помазун отразит удар Боселли?

– Именно перед этим ударом такого не было. Но я сказал, что Помазун отобьет два пенальти.

– Ничего себе.

– Да. Так и произошло. Чувствовал, что «Спартак» не проиграет. Угадали с воротами. За ними располагались наши фанаты. Но тревожило, что красно-белые пробивают вторыми. Ведь любая ошибка спартаковца могла обернуться просто трагедией! Слава богу, все сложилось удачно. Ну и болельщики, безусловно, помогли!

– Выходит, решение Карседо снова поменять Максименко на Помазуна перед серией пенальти оправдало себя даже не на 100, а на все 200 процентов?

– Раз этот ход сработал в матче с «Зенитом», почему от него надо отказываться? Другое дело, вчера был решающий матч. Думаю, Карседо не простили бы, если бы «Спартак» проиграл эту серию. Тогда бы говорили, что надо было оставлять на поле Максименко. В принципе я видел, как Александр расстроился, когда покидал газон. Но потом, уверен, эмоции у него улеглись. Победа есть победа!

Вообще не уверен, что идея поменять голкипера принадлежит именно Карседо. Есть же тренер вратарей. Он видел почти в ежедневном режиме, как кто проявлял себя в тренировочном процессе. В итоге пришел к выводу, что Помазун лучше справляется с 11-метровыми. Мы помним, что у Саши Максименко были проблемы с отражением 11-метровых во время матчей. Не угадывал направление ударов.

Так что, считаю, вчерашняя победа – общая заслуга всего тренерского штаба. Мои поздравления! По пятибалльной шкале за выступления на стадии плей-офф Кубка «Спартак» заслужил шестерку!

  • «Спартак» победил «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.
  • Основное время суперфинала FONBET Кубка России завершилось ничьей 1:1. Видеообзор можно посмотреть здесь.
  • Красно-белые стали обладателями Кубка России в 5-й раз.
  • «Краснодар» проиграл все три финала турнира по пенальти.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Краснодар Спартак Титов Егор
Комментарии (2)
Интерес
1779785822
Положим,удар Ленини точно в руки падающему в правый угол Помазуну-это не заслуга последнего.Если повтор посмотреть,то КЕвин тупо наметил заранее, куда он пробьёт, и смотрел только на мяч,а не ситуацию в воротах.Но первый сейв точно Помазуна!
sochi-2013
1779787012
4+ максимум
