Лапочкин определил лучшее судейство в российском сезоне

Сегодня, 01:20
1

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высоко оценил работу 28-летнего судьи Инала Танашева в суперфинале FONBET Кубка России-2025/26 в «Лужниках».

  • «Спартак» победил «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.
  • Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
  • Видеообзор суперфинала можно посмотреть здесь.
  • Красно-белые стали обладателями Кубка России в 5-й раз.
  • «Краснодар» проиграл все три финала турнира по пенальти.

«Мне кажется, это был блестящий матч Инала. Игра началась очень нервно – много стыков, недовольства, эмоций. Но Танашев без карточек на собственном авторитете попытался успокоить команды, и у него это получилось.

Потом на 45‑й минуте он показал первую карточку, а в компенсированное время к первому тайму показал еще одну‑другую. Всем своим видом и судейством он показывал, что на поле хозяин он, а игра полностью под его контролем. Да, он показал очень много карточек в итоге, но они абсолютно все были по делу.

Мне кажется, это лучшее судейство, которое мы видели в этом сезоне, и восклицательный знак для не самого хорошего сезона для всех российских арбитров.

Но Инал в этом году – это какое‑то явление. Никогда новичок еще не судил финал Кубка. Я думал, никогда такого не будет. Танашев же отсудил очень большое количество игр в Премьер‑лиге, и большинство из них довольно успешно.

Это то явление, которого в истории российского и советского судейства никогда не было. Танашев достойно справился со своей миссией», – сказал Лапочкин.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Краснодар Спартак Лапочкин Сергей Инал Танашев
Комментарии (1)
Чилим.
1779752960
Согласен. Судья хороший. Ещё клубные функционеры его не испортили.
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
