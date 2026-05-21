Лапочкин прокомментировал скандальный гол в ворота «Урала»

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин отреагировал на судейский скандал в первом переходном матче за право выступать в РПЛ между «Уралом» и «Динамо Мх».

Махачкалинцы выиграли в Екатеринбурге со счетом 1:0.

Единственный гол на 5-й минуте забил Миро.

Есть вероятность, что мяч не пересек линию ворот.

Ответная встреча в Каспийске пройдет в субботу, 23 мая.

«По той телекартинке, которую мы видели в эфире, кажется, что мяч полностью не пересек линию ворот.

Где находится ассистент – мы не видим, если он четко на линии ворот, то, безусловно, у него больше шансов увидеть, пересек ли мяч линию ворот.

Если ассистент хотя бы чуть‑чуть не на линии, то этот уже угадайка. Для того, чтобы засчитать гол, должна быть стопроцентная уверенность.

По поводу ВАР‑вмешательства. Безусловно, видеоарбитры обязаны вмешиваться в подобный эпизод, если у них есть очевидные видеодоказательства ошибочного решения судейской бригады.

Раз не вмешались, значит, не нашли хороший ракурс и, следовательно, не имели очевидных доказательств ошибки», – сказал Лапочкин.